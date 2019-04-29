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29.04.19 10:51
Директора и повара школьной столовой на Вологодчине будут судить по делу об отравлении 46 детей
Как сообщает в понедельник пресс-служба СК РФ, причиной множественных случаев заболеваний острой кишечной инфекцией среди учащихся стали нарушения ООО "Общепит плюс" санитарно-эпидемиологических правил и загрязнение приготовленных на пищеблоке школы блюд и кухонного инвентаря норовирусной инфекцией. Вред здоровью, причиненный 46 детям 2000-2011 годов рождения, расценен экспертами как легкий.
Старший повар школьной столовой и директор ООО "Общепит плюс" обвиняются в нарушении санитарно-эпидемиологических норм и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности соответственно (ч. 1 ст. 236 УК РФ и ч.1 ст.238 УК РФ).
В настоящее время следствием собрана доказательственная база, в связи с этим материалы уголовных дел в отношении старшего повара школьной столовой и директора ООО "Общепит плюс" переданы в суд.
Как сообщалось, 4 мая 2018 года в поселке Вохтога Грязовецкого района при организации питания в столовой МБОУ "Вохтогская школа" были оказаны услуги, не отвечающие требованиям безопасности здоровья потребителей. Это повлекло ухудшение состояния здоровья у некоторых детей, обучающихся в 2-8 классах.
Кр тб
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