|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
29.04.19 10:56
Тепло вернется в Москву к концу первых майских праздников
"Завтра еще прохладный день: ночью -3...+2, днём +12...14. Первого мая ночью вновь температуры отрицательные - от -3 до +2, в дневные часы +14...16. 2 мая +12...14, а дальше температура начнет повышаться с каждым днём на пару градусов", - сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд "Интерфаксу" в понедельник.
По его словам, в итоге к 4-5 мая столбики термометров в столичном регионе покажут от 17 до 22 градусов.
Сильных осадков не будет, добавил Р.Вильфанд.
"Преимущественно без осадков. Небольшие осадки вероятны 2 и 4 мая, но существенными они не будут. Кроме того, осадки были бы благом - их давно не было, в апреле был дефицит осадков", - сказал собеседник агентства.
Накануне в метеобюро Москвы и области сообщили "Интерфаксу", что с начала апреля на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпало лишь 8,6 мм осадков, что стало минимальным значением почти за 100 лет.
"После 1920 и 1921 годов, когда в Москве за месяц выпало по 8 мм осадков, такого сухого апреля не наблюдалось. Норма осадков для четвертого месяца года составляет 44 мм", - сказал собеседник агентства.
|
Interfax-Russia.ru – Суд перевел обвиняемого в мошенничестве основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгорсуд освободил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста. Он намерен вернуться к работе в театре.
.
Interfax-Russia.ru - Истощенная девочка найдена в московской квартире. Череда аналогичных происшествий с детьми в разных городах РФ ставит под вопрос эффективность служб опеки.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket