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29.04.19 11:02

Самым загруженным предпраздничным днем в аэропортах Москвы станет 30 апреля

© РИА Новости. Максим Блинов
29 апреля. Interfax-Russia.ru - Вторник станет самым загруженным днем для столичных аэропортов, на него приходится 20% всех бронирований авиабилетов с вылетом на майские праздники, показало исследование туристического сервиса Aviasales.

"С учетом высокой предпраздничной загрузки мы рекомендуем путешественникам приезжать в аэропорты заранее, не позднее, чем за 3 часа до вылета. Чтобы избежать пробок, стоит также отказаться от машины и такси и сделать выбор в пользу аэроэкспресса, который точно прибудет вовремя. И, конечно, советуем воспользоваться онлайн-регистрацией, чтобы не терять время на стойках в аэропорту", - рассказал порталу "Интерфакс-Туризм" PR-директор сервиса Янис Дзенис.

По данным Aviasales, самые популярные внутренние направления на праздники - Сочи, Симферополь, Краснодар, Петербург и Махачкала. В среднем, улететь туда можно за 10,5 тыс. рублей.

Среди зарубежных городов лидируют Ереван, Тбилиси, Стамбул, Прага и Париж. Средняя цена билета по таким маршрутам - 19,7 тыс. рублей.

В Aviasales напомнили, что с помощью бота низких цен можно найти выгодные предложения даже сейчас. Нужно задать дату, направление и желаемую цену, а в мессенджер (Viber, Messenger, Telegram или Slack) придет ссылка на нужный билет.

В этом году у россиян будут длинные майские каникулы с 1 по 5 и с 9 по 12 мая. По данным туроператоров, объем бронирований туров на первую половину мая вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года на 20-25%.

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