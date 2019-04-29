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29.04.19 11:09

Акцию "Эскадрилья героев" отменили в Хабаровске из-за катастрофы Як-18

© РИА Новости. Вадим Жернов
29 апреля. Interfax-Russia.ru - Приуроченная ко Дню Победы акция "Эскадрилья героев" в Хабаровске отменена из-за гибели одного из ее инициаторов в катастрофе самолета Як-18, сообщается на сайте аэродрома "Калинка" в понедельник.

"В связи с трагической гибелью начальника посадочной площадки "Калинка" Владимира Левшина отменяются ранее проанонсированные на май 2019 года мероприятия: соревнования на точность приземления "Открытый кубок Федерации самолетного спорта Хабаровского края" и пролет воздушных судов 9 мая в рамках акции "Эскадрилья героев", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, легкомоторный самолет Як-18 разбился днем 27 апреля в пригороде Хабаровска на аэродроме "Калинка". Погибли два человека, в том числе президент Федерации авиаспорта Дальнего Востока Владимир Левшин. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух лиц").

Следователи Дальневосточного управления на транспорте СК РФ рассматривают три версии авиапроисшествия: ошибка пилотирования, техническая неисправность судна, неблагоприятные погодные условия.

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