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29.04.19 11:13

Ученые допускают повторный сход незначительного оползня на Бурее

© РИА Новости. Пресс-служба МЧС РФ
29 апреля. Interfax-Russia.ru - Вертолет МИ-8 Хабаровского спасцентра доставил группу ученых на реку в район водохранилища Бурейской ГЭС, где в декабре 2018 года сошел оползень и перекрыл русло, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Ученые прибыли на место в рамках межведомственного взаимодействия, чтобы оценить риск повторного схода скальной породы", - говорится в сообщении.

В течение дня специалисты осмотрели сопку, провели аэрофотосъемку, сделали замеры трещин в скальной породе, оценили их глубину, ширину и направление. Представитель Института тектоники и геофизики осмотрел поверхность земли, грунт и каменные обломки, чтобы понять глубину образовавшихся после схода оползня разломов.

"Мы провели оценку ложа оползня на предмет оценки риска возможного повторного схода масс. Были получены первичные данные. Однако окончательный результат будет только после проведения расчетов в камеральных условиях. В настоящий момент можно лишь сказать, что существует вероятность повторного схода, но его объемы будут на несколько порядков меньше. В данном случае ущерб будет минимальным", - рассказал заведующий лабораторией оптимизации регионального природопользования Института водных и экологических проблем Дальневосточного отделения РАН Андрей Остроухов, слова которого приводятся в сообщении.

Как сообщалось, обвал грунта в реку Бурея произошел в декабре 2018 года. Завал разделил русло на две части, из-за чего возникли риски затопления населенных пунктов, расположенных выше по течению, и снижение уровня водохранилища Бурейской ГЭС. По поручению президента России Владимира Путина на расчистку затора отправили военных саперов. Власти региона ввели режим ЧС.

12 февраля взрывные работы на месте обвала завершили. Река снова понесла воду в водохранилище Бурейской ГЭС.

Власти Хабаровского края приняли решение расселить село Чекунда, риск подтопления которого все еще сохраняется. Жителей расселят в близлежащие населенные пункты. На это потребуется более 300 млн рублей.

В настоящее время, в районе схода оползня постоянно дежурит две группы спасателей из Хабаровска.

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