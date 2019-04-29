Крымчане на этой неделе будут работать всего один день

29.04.19 11:19

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

29 апреля. Interfax-Russia.ru - Наступившая рабочая неделя у жителей Крыма будет однодневной, трудиться крымчане будут только во вторник, 30 апреля.

Они получили дополнительный выходной из-за Пасхи, день отдыха перенесен с воскресенья на понедельник согласно указу главы региона Сергея Аксенова. Он уже не первый год объявляет два православных и два мусульманских религиозных праздника выходными днями.

"Объявить нерабочими праздничными днями: 29 апреля 2019 года - в связи с празднованием Светлого Христова Воскресения; 4 июня 2019 года - в связи с празднованием Ораза-байрама; 17 июня 2019 года - в связи с празднованием Дня Святой Троицы; 12 августа 2019 года - в связи с празднованием Курбан-байрама", - говорилось указе, опубликованном на сайте правительства Крыма в начале марта.

Как отмечается в документе, жители региона будут отдыхать в соответствии с федеральным законом 1997 года "О свободе совести и о религиозных объединениях" и крымским законом 2014 года "О праздниках и памятных датах в Республике Крым".

Как известно, в России рабочими на наступившей неделе объявлены два дня: 29 и 30 апреля.

"Рабочая неделя перед первомайскими выходными продлится всего два дня, понедельник и вторник, 29 и 30 апреля соответственно. При этом рабочий день 30 апреля, как предпраздничный, будет сокращен на один час", - сказал "Интерфаксу" заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

Он отметил, что выходные, связанные с празднованием Дня весны и труда (1 мая), продлятся пять дней: со среды, 1 мая, по воскресенье, 5 мая, включительно.

"Выходные с 5 и 6 января в этом году перенесены на четверг, 2 мая, и пятницу, 3 мая. Таким образом, у россиян в самом начале мая получается пять выходных дней - с 1 по 5 мая включительно", - сказал И.Шкловец.