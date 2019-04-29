Финал Студвесны в Перми оценят обладатели Grammy, "Золотой маски" и "ТЭФИ"

29.04.19 11:29

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

29 апреля. Interfax-Russia.ru - Известные российские певцы, хореографы, музыканты, актеры, режиссеры, танцоры, продюсеры, журналисты и общественные деятели войдут в жюри XXVII Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна", финал которого состоится в Перми.

"Всего 39 человек соберутся в Перми с 14 по 19 мая, чтобы оценить выступления конкурсантов в семи направлениях", - сообщают организаторы фестиваля.

Участники "музыкального" направления представят свои работы обладательнице премии Grammy певице Polina; педагогу по вокалу телевизионного шоу "Фабрика звезд" Владимиру Коробко; вице-чемпиону мира по битбоксу Вахтангу; продюсеру групп "PIZZA" и "Мохито" Антону Пронину.

Танцевальные выступления оценят артист балета, обладатель двух "Золотых масок" Владимир Варнава; российский хореограф, режиссер Егор Дружинин; президент Hip Hop International Russia Артемий Манукян, руководитель комитета международных связей федерации чирлидинга и чир-спорта России Егор Щирский.

Артистов направления "Региональная программа" будут оценивать главный режиссер театра "Русская песня" Максим Лахно; лауреат национальной премии в области телевидения "ТЭФИ", режиссер-постановщик церемонии открытия FIFA-2018 Феликс Михайлов; лауреат фестиваля "Песня года" Сергей Харин; российский актер кино и участник КВН Николай Наумов.

В направлении "Оригинальный жанр" лучших определят главный режиссер Большого Московского государственного цирка Евгений Шевцов; режиссер-постановщик, заслуженный артист России Александр Анютенков; актер театра и кино Александр Стекольников.

В состав членов жюри по театральному направлению вошли российская актриса театра и кино Анастасия Панина; заслуженный артист России, режиссер Московского Художественного театра им. А.П. Чехова Николай Скорик; член команды КВН "Сборная Камызякского края" Денис Дорохов.

Ведущие "Первого канала" Дильбар Файзиева и "Нового радио" Кирилл Калинин; двукратный победитель конкурса World Press Photo Валерий Мельников, а также специальные корреспонденты изданий и другие эксперты станут судьями по направлениям "Журналистика" и "Видео".

Фестиваль "Российская студенческая весна" проходит с 1993 года. В этом году финал фестиваля состоится в Перми с 14 по 19 мая.

Учредителями фестиваля в 2019 году выступают правительство Пермского края, общероссийская общественная организация "Российский союз молодежи".

Фестиваль проводится при поддержке автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей".