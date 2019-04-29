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29.04.19 11:34
Бюджет Тульской области в I квартале исполнен с профицитом 29% от доходов
Так, доходы областного бюджета составили 19,477 млрд рублей, расходы - 13,846 млрд рублей.
При этом доходы консолидированного бюджета региона в январе-марте достигли 23,119 млрд рублей, расходы - 17,978 млрд рублей. Консолидированный бюджет Тульской области исполнен с профицитом в сумме 5,141 млрд рублей. Безвозмездные поступления в бюджет Тульской области за 3 месяца составили 2,118 млрд рублей.
Налог на прибыль за I квартал в Тульской области составил 8,616 млрд рублей, налог на доходы физических лиц - 5,966 млрд рублей, акцизы - 2,972 млрд рублей, налог на имущество организаций -1,047 млрд рублей, налог на совокупный доход - 831,99 млн рублей.
Объем государственного долга Тульской области на 1 апреля 2019 года составил 17 млрд 940,1 млн рублей и с начала года не изменился.
Бюджет региона на 2019 год принят с дефицитом 4,8 млрд рублей, или 6,58% от расходов. Доходы региональной казны утверждены в размере 68,1 млрд рублей, расходы - 72,9 млрд рублей. После внесения поправок в марте 2019 года доходы и расходы увеличены на 3,7 млрд рублей, предельный размер дефицита бюджета остался без изменений.
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