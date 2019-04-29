Число миллионеров в Кузбассе в 2017г выросло почти на четверть

29.04.19 11:41

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

29 апреля. Interfax-Russia.ru - Количество граждан в Кемеровской области, заявивших миллионные доходы, в 2017 году увеличилось на 24% и составило 10,2 тыс. человек, сообщила начальник отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц УФНС России по Кемеровской области Жанна Силонова в понедельник в ходе пресс-конференции, организованной агентством "Интерфакс-Сибирь" в Кемерово.

Подводя итоги декларационной компании-2018, Ж.Силонова уточнила, что, в том числе, 9,9 тыс. человек заявили о получении дохода от 1 до 10 млн рублей.

Доходы от 10 до 100 млн рублей за 2017 год задекларировали 226 человек (годом ранее - 176), доходы от 100 до 500 млн рублей - 26 человек (21 человек), от 500 млн до 1 млрд рублей - 4 человека (3 человека). Доход в размере от 1 млрд до 10 млрд рублей по-прежнему декларирует 3 человека.

Ж.Силонова уточнила, что доход от 1 до 10 млн рублей связан, главным образом, с тем, что "плательщик декларирует доходы от продажи недвижимости". Доход более 500 млн рублей получили предприниматели от осуществления своей деятельности, а также граждане, занимающиеся реализацией ценных бумаг.

По словам начальника отдела, наибольшее количество богатых людей проживают в городах Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск и Белово. Житель г.Юрга второй год подряд декларирует доход в размере более 700 млн рублей.

Отвечая на вопрос о деофшоризации и декларировании зарубежных активов, Ж.Силонова отметила, что только 5 человек в Кемеровской области задекларировали прибыль от контролируемых компаний в качестве дохода физического лица.

"Прибыль иностранных компаний, которая получена за рубежом, декларируется здесь (в РФ - ИФ). Это обязанность резидентов. Они декларируют это как доход физлица. Эту прибыль как доход возвращают в РФ", - пояснила Ж.Силонова.

При этом она подчеркнула, что впервые такая декларация была подана в 2017 году, "ранее прибыль иностранных компаний не декларировали".