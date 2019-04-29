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Ученые обнаружили в Якутии хорошо сохранившиеся останки древних существ

© РИА Новости. Болот Бочкарев
29 апреля. Interfax-Russia.ru - Ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики им.А.А.Трофимука (ИНГГ, Новосибирск) обнаружили уникальный палеонтологический материал в отдаленных районах Якутии, сообщает пресс-служба ИНГГ.

Экспедиция проводилась к юго-западу от дельты Лены, на реке Хорбусуонка (правый приток реки Оленек).

Отмечается, что в районе Хорбусуонки находятся уникальные докембрийские геологические разрезы, которые практически не зарастают мхами и отличаются прекрасной обнаженностью пород.

Экспедиция обнаружила местонахождение ископаемых эдиакарских (иначе - вендских, живших около 635-542 млн лет назад) организмов с уникальной сохранностью мягких тканей, что представляет собой редкий случай превращения этих мягкотелых существ в окаменелости.

"Породы, которые исследовали ученые, образовались более 500 миллионов лет назад - во время эдиакария и начала кембрия. Сотрудники ИНГГ СО РАН намерены выяснить, какие экологические и биологические перестройки происходили на Земле в то время", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что на границе эдиакария (венда) и кембрия был запущен механизм биоперемешивания осадка роющими животными, появился зоопланктон и фитопланктон, и все это должно было отразиться на составе захороненного органического вещества, круговороте углерода и других элементов, окислительно-восстановительных обстановках, балансе и перераспределении осадка в бассейне.

"Без учета биологического фактора геологические построения могут оказаться неполноценными и даже ошибочными", - отмечается в сообщении.

Представители эдиакарской (вендской) биоты повсеместно заселили планету около 580 млн лет назад и исчезли 540 млн лет назад. Это были организмы разного размера - от 1 см и до 1,5 м, при этом они не являлись ни растениями, ни животными. Некоторые из них состояли из отсеков, камер, как надувные матрасы, которые имели самую разную форму. При этом наличие мышц, кишечника, рта, движения на отпечатках не проявляется. Обитали вендобионты на мелководье, а питательной средой для них были сообщества бактерий.

По одной из гипотез, к массовому вымиранию вендобионтов привело появление первых животных 550 млн лет назад, следы которых также ранее были обнаружены в Якутии.

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