Клиентам иркутского фитнес-клуба, пострадавшим от мошенников, разблокировали карты

29.04.19 11:51

© РИА Новости. Виталий Белоусов

29 апреля. Interfax-Russia.ru - Фитнес-клуб X-Fit в Иркутске разблокировал карты годового обслуживания клиентам, которые приобретали их за наличный расчет с большой скидкой без должного оформления документов и не смогли подтвердить факт оплаты после блокировки.

Пресс-служба федеральной сети X-Fit в понедельник сообщила, что в франчайзингом клубе в Иркутске зафиксирован факт мошенничества со стороны недобросовестного подрядчика.

"Решение по блокировке карт было вынужденной мерой для установления размера ущерба, нанесенного компании. Несмотря на то, что наш партнер в Иркутске несет серьезные финансовые потери, мы приняли совместное решение разблокировать карты", - говорится в сообщении со ссылкой на директора по франчайзингу сети X-Fit Руслана Биктимирова.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе сети X-Fit, речь идет о 150 заблокированных картах. Ущерб иркутского клуба оценивается в 6 млн рублей.

"В будущем просим всех внимательно относиться к оформлению документов и сразу обращаться к руководству фитнес-клуба или в правоохранительные органы, если процедура оформления вызывает подозрения", - цитирует пресс-служба владельца клуба X-Fit Иркутск Александра Дукарта.

Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку по факту махинаций с картами годового обслуживания фитнес-клуба X-Fit в Иркутске. По предварительной информации, ряд клиентов клуба купили у его менеджеров за наличный расчет с большой скидкой поддельные клубные карты. При этом они несколько месяцев посещали клуб, а потом не смогли пройти через турникет - карты перестали срабатывать.

По предварительной информации менеджеры клуба вписывали клиентов, рассчитывающихся наличкой, в корпоративный договор крупной компании, а деньги забирали себе. Махинация вскрылась случайно, когда после компьютерного сбоя работники клуба стали восстанавливать данные клиентов.

Согласно информации с сайта X-Fit, это федеральная сеть, включающая более 60 фитнес-клубов премиум-класса в России.