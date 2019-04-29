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"Магнит" запустит услугу доставки продуктов в Краснодаре

Фото "Интерфакса"/Александр Левчук
29 апреля. ИНТЕРФАКС - Ритейлер "Магнит" планирует запустить пилотный проект по доставке продуктов в Краснодаре, чтобы протестировать спрос за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

"Уже в 2019 году мы планируем запустить пилот доставки продуктов на базе ассортимента гипермаркета в Краснодаре для тестирования спроса на омниканальное предложение за пределами Москвы и Санкт-Петербурга", - говорится в годовом отчете ритейлера. В Краснодаре расположен головной офис "Магнита".

Ранее о планах запустить в 2019 году интернет-продажи и сервис click & collect (то есть заказ товара онлайн с возможностью забрать его в магазине) говорила гендиректор "Магнита" Ольга Наумова. "Относительно click & collect, каких-то элементов интернет-торговли, конечно, мы тоже их будем пилотировать в этом году", - говорила она.

Прежний владелец ритейлера Сергей Галицкий скептически относился к идее продавать продукты питания онлайн. Теперь развитие омниканальной модели, включающей e-commerce - часть новой пятилетней стратегии "Магнита", разработанной после смены акционеров.

"Для обеспечения долгосрочного роста за периметром стратегии 2023 года уже сейчас необходимо пилотировать и создавать омниканальную экосистему, которая обеспечит наше присутствие в самом быстрорастущем сегменте рынка, позволит нам закрыть неудовлетворенные потребности наших покупателей и создаст дополнительный канал коммуникации с потребителем", - говорится в годовом отчете "Магнита".

Компания хочет "покрыть все покупательские миссии, связанные с приобретением продуктов питания, товаров для красоты и здоровья, детского питания, уходом за детьми и уходом за домашними питомцами, а также создать предложение сопутствующих услуг (например, доставки). "Бесшовная" омниканальная экосистема позволит покупателям быстро переключаться между каналами продаж и "миссиями", отмечается в отчете.

Кроме возможности доставки эта экосистема предполагает наличие собственного платежного сервиса.

"Магнит" - крупнейший в России ритейлер по числу магазинов (18,399 тыс. магазинов на конец 2018 года). В 2013-2016 годах компания была первой и по размеру выручки, но в конце 2016 года уступила лидерство X5 Retail Group.

В марте 2018 года у "Магнита" сменился основной акционер: группа ВТБ приобрела 29,1% акций ритейлера у его основателя Сергея Галицкого за 138 млрд рублей. В мае ВТБ продал 11,8% акций "Магнита" Marathon Group. В результате сделки доля ВТБ в "Магните" снизилась до 17,3%.

С приходом ВТБ "Магнит" начал обновлять команду топ-менеджеров и работать над новой стратегией развития.

Омниканальная модель - часть стратегии и главного конкурента "Магнита" - X5 Retail Group, причем Х5 развивает альтернативные традиционным магазинам каналы продаж уже несколько лет. В отличии от кконкурента, Х5 начала с Москвы. В 2017 году ритейлер запустил онлайн-магазин супермаркета "Перекресток" в Москве, в 2018 году - в Санкт-Петербурге. С прошлого года компания начала размещать постаматы в своих магазинах. Ранее в апреле Х5 сообщила, что в "Пятерочках", "Перекрестках" и "Каруселях" уже работает более 2 тыс. постаматов, через которые выдано более 700 тыс. посылок. В прошлом году было создано совместное предприятие с Совкомбанком, обсуждается создание СП с Pickpoint. Кроме того, Х5 нашла первого партнера для развития сети пунктов выдачи заказов в своих магазинах. В 2019 году в магазинах Х5 планируется в партнерстве с IML открыть около 100 пунктов выдачи заказов с примерочными. В будущем таких точек может быть 4 тыс., оценивает Х5.

В Москве "Магнит" участвует в пилотном проекте маркетплейса Goods.ru и PickPoint, в рамках которого в декабре брендированные постаматы были установлены в магазинах ритейлера в семи округах столицы.

По данным Goods, 35% клиентов, пришедших забрать заказ в постамате, зашли в "Магнит" за покупками, что является хорошим показателем кросс-конверсии. "Изначально мы ожидали большую конверсию от органического трафика магазинов сети "Магнит" в онлайн-покупате. Но и текущие результаты нас вполне устраивают и указывают на существенный потенциал конверсии клиентов платформы в покупателей сетей наших партнеров", - отмечал гендиректор Goods.ru Соломон Кунин (его слова процитированы в сообщении компании).

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