Двузначная безработица зафиксирована в СКФО в I квартале 2019 года

29.04.19 12:05

© РИА Новости. Максим Богодвид

29 апреля. Interfax-Russia.ru - Уровень безработицы в субъектах РФ продолжает оставаться значительно дифференцированным - различия достигают 22 раз, а по федеральным округам - почти 4 раз, свидетельствует данные Росстата о занятости и безработице в I квартале 2019 года.

В целом по России уровень безработицы в I квартале (в среднем за три месяца для повышения представительности данных) составил 4,8%.

При этом в восьми регионах безработица продолжает оставаться двузначной, в том числе в шести субъектах Северо-Кавказского федерального округа и в двух - Сибирского федерального округа.

Среди федеральных округов двузначная безработица в I квартале 2019 года зафиксирована только в Северо-Кавказском федеральном округе - 11,5%.

Далее следуют Сибирский федеральный округ - 6,4%, Дальневосточный федеральный округ - 6,1%, Южный федеральный округ - 5,5%, Уральский федеральный округ - 4,5%, Приволжский федеральный округ - 4,4%, Северо-Западный федеральный округ - 3,7%.

Минимальная безработица традиционно была зафиксирована в Центральном федеральном округе - 3,0%.

Среди регионов РФ самый высокий уровень безработицы продолжает оставаться в Ингушетии (26,3% в I квартале).

Кроме того, уровень безработицы в I квартале был двузначным в Карачаево-Черкесии (14,3%), в Дагестане (14,2%), в Чечне (13,6%), в Туве (12,9%), в Кабардино-Балкарии (11,8%), в Северной Осетии (11,1%), в республике Алтай (10,6%).

Самая низкая безработица в эти месяцы отмечена в Москве (1,2%), в Санкт-Петербурге (1,3%), в Чукотском автономном округе (1,7%), в Ямало-Ненецком автономном округе (2,0%), Ханты-Мансийском автономном округе (2,2%), Московской области (2,8%).