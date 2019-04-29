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29.04.19 12:09

РФ придется выделить на ЦКАД еще 20 млрд руб. из-за срыва сроков строительства

© РИА Новости. Александр Вильф
29 апреля. Interfax-Russia.ru - РФ придется выделить на финансирование ЦКАД еще около 19,8 млрд руб., следует из бюллетеня Счетной палаты, опубликованном на ее сайте.

Как отмечается, средства пойдут на возмещение концессионерам срыва сроков строительства кольцевой дороги.

Так, 12,3 млрд руб. составят допинвестиции концессионеров из-за увеличения стоимости строительства третьего и четвертого пусковых комплексов (на 5,41 и 6,87 млрд руб. соответственно).

Еще 7,49 млрд руб. будет выделено как компенсация недополученных доходов от начала эксплуатации ЦКАД. Всего за 2019-2020 годы были запланированы доходы от эксплуатации дороги в размере 22,43 млрд руб.

Общая стоимость ЦКАД ранее оценивалась в 300 млрд руб. Ожидается, что половину суммы предоставит Фонд национального благосостояния (ФНБ).

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