Мирно и безопасно: в РФ настаивают на гуманитарное выдаче паспортов жителям Донбасса
  
Серьезный разговор: Путин и Ким Чен Ын остались довольны прошедшими переговорами
   
Морская тренировка: корабли ТОФ прибыли в Китай на учения "Морское взаимодействие-2019"
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
29.04.19 12:14

Томская область направит 41 млн руб. на строительство полигона ТБО в Северске

© РИА Новости. Павел Львов
29 апреля. Interfax-Russia.ru - Администрация ЗАТО Северск объявила первый в Томской области тендер на строительство полигона твердых бытовых отходов (ТБО) в рамках новой схемы обращения с отходами, следует из данных системы "СПАРК-Маркетинг".

Администрация объявила электронный аукцион на право строительства первой очереди полигона в поселке Самусь (входит в ЗАТО Северск). Начальная (максимальная) цена контракта - 40,716 млн рублей.

Подрядчику предстоит построить бытовое здание и контрольно-дезинфицирующую ванну, обустроить ограждение, инженерные коммуникации, внутриплощадочную дорогу, котлован, площадки для складирования грунта, а также озеленить территорию. Работы необходимо выполнить до 20 декабря текущего года.

Заявки на участие в тендере принимаются до 16 мая, торги состоятся 20 мая.

Согласно материалам областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, строительство полигона в поселке Самусь было начато ранее, однако в связи с нехваткой средств не завершено.

Как сообщалось, Томская область поделена на восемь зон деятельности региональных операторов, конкурсные процедуры прошли по всем из них, со всеми победителями заключены контракты. Региональные операторы будут заниматься вывозом мусора.

Регион планирует к 2025 году направить 1,5 млрд рублей на строительство объектов в рамках комплексной системы обращения с ТБО. На эти цели из федерального бюджета регион получит 200 млн рублей, самостоятельно выделит из областного бюджета 560 млн рублей, муниципалитеты добавят 110 млн рублей, из внебюджетных источников предполагается привлечь около 630 млн рублей. В частности, в регионе будет построено семь мусоросортировочных, три мусоросжигательных комплекса и 12 полигонов.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  29.04.19 13:17
Горелка Вечного огня у стен Кремля пройдет профилактику в канун Дня Победы
.
  29.04.19 12:50
Отец полковника Захарченко приговорен к 4 годам колонии за растрату средств банка МИА
.
  29.04.19 11:02
Самым загруженным предпраздничным днем в аэропортах Москвы станет 30 апреля
.
  29.04.19 10:56
Тепло вернется в Москву к концу первых майских праздников
.
  29.04.19 08:25
Апрель в Москве стал рекордно сухим почти за 100 лет
.
  29.04.19 08:22
Большое кольцо метро в Москве построено на 50% - Хуснуллин
.
  28.04.19 02:00
Путин и Медведев посетили пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
.
  26.04.19 14:13
Следствие просит арестовать двух сотрудников ФСБ, задержанных вместе с полковником Черкалиным
.
  26.04.19 13:42
Москву украсили к Пасхе
.
  26.04.19 13:36
Порядка 110 тыс. человек примут участие в массовых акциях 1 мая в Москве


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket