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29.04.19 12:16
Полтора десятка работников предприятия по выращиванию винограда госпитализированы с отравлением на Ставрополье
"Вечером 28 апреля в ГБУЗ СК "Левокумская РБ" с признаками отравления поступили 16 работников организации Левокумского района, занимающейся выращиванием винограда. По данному факту проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, люди почувствовали недомогание после того, как съели продукты, которые сами купили. В настоящее время состояние всех работников оценивается как удовлетворительное, им оказана необходимая медицинская помощь.
Назначены судебно-медицинские экспертизы, бактериологическое и вирусологическое исследование, опрошены пострадавшие и другие очевидцы происшествия.
"На данный момент признаков, указывающих на совершение какого-либо преступления, не установлено. Тем не менее процессуальное решение будет принято только по результатам проведения всех необходимых проверочных действий", - отмечается в пресс-релизе.
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