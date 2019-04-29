Полтора десятка работников предприятия по выращиванию винограда госпитализированы с отравлением на Ставрополье

29.04.19 12:16

© РИА Новости. Павел Лисицын

29 апреля. Interfax-Russia.ru - В Левокумском районе Ставропольского края проводится проверка по факту отравления работников предприятия по выращиванию винограда, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

"Вечером 28 апреля в ГБУЗ СК "Левокумская РБ" с признаками отравления поступили 16 работников организации Левокумского района, занимающейся выращиванием винограда. По данному факту проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, люди почувствовали недомогание после того, как съели продукты, которые сами купили. В настоящее время состояние всех работников оценивается как удовлетворительное, им оказана необходимая медицинская помощь.

Назначены судебно-медицинские экспертизы, бактериологическое и вирусологическое исследование, опрошены пострадавшие и другие очевидцы происшествия.

"На данный момент признаков, указывающих на совершение какого-либо преступления, не установлено. Тем не менее процессуальное решение будет принято только по результатам проведения всех необходимых проверочных действий", - отмечается в пресс-релизе.