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29.04.19 12:24
Режим ЧС введен в одном из районов Приамурья из-за пожаров
Как следует из официального сообщения районной администрации, режим ЧС введен, так как обстановка с пожарами заметно осложнилась.
В частности, в настоящее время горят земли Гослесфонда. На тушение этого пожара привлечено более половины лесопожарных формирований, специальной техники и оборудования, предусмотренных планом тушения пожаров Свободненского лесничества.
В районе установился IV (высокий) класс пожарной опасности. В период действия режима ЧС запрещено заходить в лес.
Также с понедельника, по данным областного Минлесхоза, установлен особый противопожарный режим в Тынде и Тындинском районе. Здесь обнаружен пожар на площади 70 га в четырех километрах от села Бугорки.
Как сообщалось, за сутки площадь пожаров в Приамурье увеличилась почти в 2,4 раза и на утро понедельника превысила 3 тыс. га. На юге региона установилась жаркая погода, температура воздуха поднимается выше 20 градусов по Цельсию.
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