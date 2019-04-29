Режим ЧС введен в одном из районов Приамурья из-за пожаров

29.04.19 12:24

© РИА Новости. Игорь Онучин

29 апреля. Interfax-Russia.ru - Режим чрезвычайной ситуации в лесах ввели власти Свободненского района Амурской области в понедельник из-за природных пожаров.

Как следует из официального сообщения районной администрации, режим ЧС введен, так как обстановка с пожарами заметно осложнилась.

В частности, в настоящее время горят земли Гослесфонда. На тушение этого пожара привлечено более половины лесопожарных формирований, специальной техники и оборудования, предусмотренных планом тушения пожаров Свободненского лесничества.

В районе установился IV (высокий) класс пожарной опасности. В период действия режима ЧС запрещено заходить в лес.

Также с понедельника, по данным областного Минлесхоза, установлен особый противопожарный режим в Тынде и Тындинском районе. Здесь обнаружен пожар на площади 70 га в четырех километрах от села Бугорки.

Как сообщалось, за сутки площадь пожаров в Приамурье увеличилась почти в 2,4 раза и на утро понедельника превысила 3 тыс. га. На юге региона установилась жаркая погода, температура воздуха поднимается выше 20 градусов по Цельсию.