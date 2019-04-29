Песков: вопрос о выдаче паспортов РФ всем украинцам есть на повестке дня

29.04.19 12:32

© РИА Новости. Стрингер

29 апреля. Interfax-Russia.ru - Вопрос о выдаче российских паспортов гражданам всей Украины стоит на повестке дня в Кремле, но решение об этом пока не принято, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в понедельник пресс-секретарю напомнили о словах президента РФ Владимира Путина, который ранее заявил о рассмотрении возможности выдачи российских паспортов жителям всей Украины. В связи с этим его спросили о том, предполагается ли выдавать российский паспорт всем желающим и будет ли требоваться переезд в Россию от тех жителей Украины, которые получат российское гражданство.

"Пока рано говорить о таких модальностях. Президент сказал, что вопрос в целом есть на повестке дня и о нем думают, о таком вопросе. Но пока общих решений в отношении всех граждан Украины не принималось, пока был подписан указ президента об облегченных процедурах в получении паспортов для жителей Донбасса, который носит исключительно гуманитарный характер. Каких либо иных деталей пока просто нет", - сказал Д.Песков.

Говоря о Донбассе, Д.Песков отметил, что, получив российский паспорт, жители этого региона не перестанут быть таковыми. Он заявил, что в настоящий момент жители Донбасса "абсолютно отторгнуты своей страной и в плане социального обеспечения, и в плане банковского обслуживания, и в плане жилищно-коммунальных услуг".

"Да, мы слышали заявление избранного президента (Украины Владимира Зеленского) о том, что Украина будет, скажем так, зазывать обратно и вовлекать в Украину этих граждан. Но как это будет, когда это будет - непонятно. Сейчас эти граждане абсолютно отторгнуты, они испытывают сложности, не имея соответствующих документов, и получение ими российских паспортов как раз поможет облегчить им жизнь", - сказал Д.Песков.

Предоставление российского гражданства жителям Донбасса, заметил пресс-секретарь, не мешает населению ЛНР и ДНР принимать участие в выборах, которые должны там проводиться. "Они же были гражданами Украины и не перестают быть гражданами Украины, если сами этого не желают", - сказал Д.Песков.

Он добавил: "Есть же граждане Украины, которые имеют паспорта других стран, и таких немало". Пресс-секретарь президента заметил, что есть граждане Украины, которые являются также гражданами Польши, Венгрии одновременно. "Они же сейчас выбирали нового президента, и это не привело ни к какой путанице", - подчеркнул он.

27 апреля президент РФ Владимир Путин не исключил, что гражданство России по упрощенной процедуре будет предоставляться не только жителям Луганской и Донецкой областей Украины, но и всем гражданам этой страны.

"Мы ведь не только людям, которые проживают в ЛНР или ДНР, предоставляем вот такой способ получения нашего гражданства. Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство", - сказал В.Путин на пресс-конференции в Пекине, отвечая на вопрос "Интерфакса".

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.