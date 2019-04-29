Петербургский метрополитен добивается признания логотипа в виде буквы "М" общеизвестным в РФ

29.04.19 12:41

© РИА Новости. Анатолий Медведь

29 апреля. Interfax-Russia.ru - Верховный суд РФ рассмотрит жалобу по спору Роспатента и ГУП "Петербургский метрополитен", которое добивается признания своего товарного знака в виде стилизованной синей буквы "М" с закругленными элементами общеизвестным в РФ.

Как следует из материалов судебной картотеки, ГУП "Петербургский метрополитен" ранее обратился в Роспатент с заявлением о признании своего логотипа общеизвестным на территории РФ. В конце апреля 2018 года на заявление был получен отказ.

Отказ Роспатента метрополитен обжаловал в Суде по интеллектуальным правам (СИП). Суд отменил отказ Роспатента и признал необходимость повторно рассмотреть заявление подземки. Позже решение суда было подтверждено отказом Роспатенту по жалобе в кассационной инстанции. Не согласившись с вынесенным решением, Роспатент подал жалобу в ВС РФ.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен", признание товарного знака общеизвестным в РФ дает правообладателю ряд преимуществ по сравнению с возможностями правообладателя обычного товарного знака. Эти преимущества позволяют эффективнее защищать исключительные права на товарный знак и отстаивать свои законные интересы, связанные с его использованием.

"В соответствии с пунктами 2,3 статьи 1508 ГК РФ правовая охрана общеизвестного товарного знака действует бессрочно, в отличие от обычного товарного знака, правовая охрана которого действует 10 лет. Правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя. Кроме того, правообладатель общеизвестного товарного знака не несет расходы, связанные с продлением срока охраны товарного знака", - заявили в пресс-службе петербургской подземки.

Информацию о возможности и характере имиджевых и материальных потерь в случае отказа Роспатента признать товарный знак ГУП "Петербургский метрополитен" общеизвестным в предприятии не сообщают. "Эта информация является сведениями конфиденциального характера и относится к коммерческой тайне, в связи с чем не подлежит разглашению", - отметили в метрополитене.

По данным сайта петербургского метрополитена, логотип городской подземки приобрел свой современный вид стилизованной буквы "М" с закруглениями по бокам в 1990-ом году. Он используется на всех связанных с подземкой информационных табличках и указателях. "Решение об утверждении логотипа принимала целая комиссия, в которую помимо специалистов метрополитена и разработчиков входили архитекторы, краеведы и даже психологи", - отмечает метрополитен в одном из пресс-релизов.

В 1991 году с передачей метрополитенов из ведения Министерства путей сообщения под контроль городским администрациям встал вопрос о создании в Петербурге своего логотипа, который бы был хорошо узнаваем и имел свои особенности, отличаясь от остроконечной буквы "М". Ее в Советском Союзе повсеместно использовали в качестве знака метро еще с 1930-ых годов.

"Руководство метрополитена обратилось за помощью в городской филиал Научно-исследовательского института технической эстетики. Его эксперты около полугода трудились над созданием нового знака. Итогом стало появление логотипа, в полной мере отражающего все своеобразие петербургского метро - соединяющиеся в середине линии символизируют эскалаторы одного из самых глубоких метрополитенов мира, а полукруглые дуги - своды тоннелей", - говорится в одном из пресс-релизов метро Петербурга.

Как отмечается в материалах сайта метрополитена, в ходе работы над новым логотипом его создатели долго изучали исторические документы в архивах. "Острая буква "М" у многих вызывала раздражение, мы решили от нее сразу отказаться. В общей сложности попробовали несколько сотен вариантов. Считаю, что отлично потрудились - сегодня из огромного множества логотипов метрополитенов мира на узнавание нашего у пассажира уйдет всего несколько секунд", - приводит петербургский метрополитен мнение одного из разработчиков логотипа Михаила Иваншина.