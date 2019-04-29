Более 50 боевых пусков провели зенитные ракетные войска на соревнованиях под Астраханью

29.04.19 12:48

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

29 апреля. Interfax-Russia.ru - В ходе Всероссийских соревнований зенитных ракетных войск (ЗРВ) "Ключи от неба-2019" под Астраханью расчеты зенитных ракетных систем С-300 и С-400 провели более 50 боевых пусков, сообщили в Минобороны РФ журналистам.

"В соревнованиях участвовали 20 боевых расчетов зенитных ракетных систем С-400, С-300 различной модификации, а также зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С". Всего участники конкурса выполнили более 50 боевых пусков зенитных управляемых ракет", - рассказали в российском военном ведомстве.

В конкурсе приняли участие подразделения из Подмосковья, Крыма, Калининграда, Крайнего Севера, Дальнего Востока, представляющие объединения и соединения противовоздушной обороны Воздушно-космических сил и военных округов.

Во время финальных соревнований конкурсанты вели противовоздушный бой, отразили налет авиации условного противника и выполнили пуски по мишеням, обозначающим аэродинамические и баллистические цели, крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты и ракетное вооружение авиации условного противника.

Команды соперничали в нескольких дисциплинах, включая заряжание пусковых установок, вождение боевых машин, свертывании и развертывании техники на время, преодолении зараженных участков местности. Итоговый зачет проводился в двух номинациях.

"Победителями и призерами среди систем средней и большой дальности (С-400, С-300) стали расчеты из Ленинградской области, Московской области, Иркутской области. Победителями стрельб из комплексов малой дальности ("Панцирь-С") стали расчеты из Саратовской области, Калининградской области, Приморского края", - перечислили в Минобороны РФ.

Конкурс "Ключи от неба" проходит на полигоне Ашулук в Астраханской области уже в четвертый раз. В 2017 году состоялся международный этап состязаний в рамках Армейских международных игр. В нем приняли участие боевые расчеты из России, Китая, Казахстана и Белоруссии.