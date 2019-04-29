Шестеро детей госпитализированы после пожара в церкви в Челябинской области

29.04.19 12:53

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

29 апреля. Interfax-Russia.ru - Возгорание произошло в церкви поселка Межевой Саткинского района Челябинской области в понедельник, в результате надышались угарным газом и были госпитализированы шестеро детей, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Пострадали дети в возрасте шести и семи лет, они находятся в Саткинской больнице с жалобами на одышку, кашель, затрудненное дыхание, сказано в сообщении.

По предварительной информации, группа детей находилась на экскурсии и поднялась на колокольню, когда на нижнем уровне началось возгорание, детям пришлось спускаться через задымленные помещения.

В свою очередь в пресс-службе регионального ГУ МЧС агентству "Интерфакс-Урал" уточнили, что в момент пожара в церкви находилось 10 человек, из них шестеро - дети.

"Все люди вышли из помещения до прибытия пожарных. Дети были доставлены в больницу для решения вопроса о госпитализации. Погибших нет", - сказали в пресс-службе.

Возгорание в поселковой деревянной церкви началось в 11:45. В настоящее время огонь потушен, проводится проливка и разборка пострадавших конструкций на площади 30 квадратных метров.

Причина возгорания уточняется.