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29.04.19 12:53
Шестеро детей госпитализированы после пожара в церкви в Челябинской области
Пострадали дети в возрасте шести и семи лет, они находятся в Саткинской больнице с жалобами на одышку, кашель, затрудненное дыхание, сказано в сообщении.
По предварительной информации, группа детей находилась на экскурсии и поднялась на колокольню, когда на нижнем уровне началось возгорание, детям пришлось спускаться через задымленные помещения.
В свою очередь в пресс-службе регионального ГУ МЧС агентству "Интерфакс-Урал" уточнили, что в момент пожара в церкви находилось 10 человек, из них шестеро - дети.
"Все люди вышли из помещения до прибытия пожарных. Дети были доставлены в больницу для решения вопроса о госпитализации. Погибших нет", - сказали в пресс-службе.
Возгорание в поселковой деревянной церкви началось в 11:45. В настоящее время огонь потушен, проводится проливка и разборка пострадавших конструкций на площади 30 квадратных метров.
Причина возгорания уточняется.
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