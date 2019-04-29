Центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР открылся в Ростовской области

29.04.19 12:59

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

29 апреля. Interfax-Russia.ru - Центр выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заработал в Новошахтинске в Ростовской области.

"Сегодня центр начинает работу в тестовом режиме. Мы принимаем сейчас документы от уполномоченных лиц ЛНР. По мере роста обращений мы будем увеличивать количество таких пунктов", - сообщил представитель Главного управления по делам миграции МВД РФ Кирилл Алзинов журналистам в понедельник.

По его словам, получить российское гражданство жители ЛНР могут в упрощенном порядке, который предусматривает, что получатели паспортов минуют ряд стадий.

"У нас новый указ он предусматривает иное рассмотрение получение гражданства: минуя стадию РВП (разрешение на временное проживание - ИФ) и стадию получения вида на жительство", - отметил К.Алзинов.

В свою очередь, заместитель начальника управления миграционной службы ЛНР Руслан Найда сообщил журналистам, что в настоящее время жителям ЛНР не нужно выезжать в Россию для подачи документов, "они подают их на территории республики, а уполномоченное лицо отвозит их в Новошахтинск".

"Заявитель лично должен будет приехать за паспортом, когда мы от наших российских коллег получим информацию о принятом положительном решении в отношении конкретного человека", - сказал Р.Найда.