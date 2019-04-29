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29.04.19 13:07

Кемеровские власти отказались от идеи строить аэропорт близ курорта Шерегеш

© РИА Новости. Константин Чалабов
29 апреля. Interfax-Russia.ru - Правительство Кемеровской области отказалось от идеи строительства нового аэропорта вблизи горнолыжного курорта Шерегеш и намерено сконцентрироваться на развитии логистики железнодорожным транспортом.

"Пока не до аэропорта в Шерегеше. (. . .) Сейчас этот проект не является приоритетным. Может быть, когда-нибудь потом он будет востребован", - заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев журналистам в понедельник.

Он пояснил, что "Новапорт" просчитал варианты строительства аэропорта, но пришел к выводу, что он не окупаем даже при условии государственного финансирования инфраструктурных объектов. "Это огромные капитальные затраты, и все равно до конца "Новапорт" не смог снять вопрос по ограничения на полеты в горах", - сказал глава региона.

С.Цивилев отметил, что в настоящее время прорабатывается вариант развития новокузнецкого аэропорта "Спиченково" и создания прямого железнодорожного сообщения между аэропортом и курортом.

"Мы сейчас ведем первые переговоры, сделали предпроектные разработки. Разрабатываем сценарий, по которому на 4 км будет удлинен железнодорожный путь до аэропорта, и на 4 км должна быть продлена дорога, чтобы ехать до горы Зеленой", - сказал губернатор.

Кроме того, отметил он, предстоит также построить 1,5-2 км пути, спрямляющего маршрут вблизи станции Чугунаш. "В районе Чугунаша дорога построена таким образом, что локомотив должен остановиться, оббежать состав, а это 30 минут. По проекту там делается спрямляющая "скоба", чтобы локомотив тащил состав сразу до горы Зеленой", - уточнил он.

Как сообщалось, в апреле 2018 года власти Кузбасса заявили, что ведут переговоры с "Новапортом" о строительстве аэропорта близ курорта Шерегеш. "Для этого требуется построить современную взлетную полосу. В итоге достигнута договоренность, что проект будет рассмотрен после детального исследования местности", - заявлял тогда руководитель сибирского кластера холдинга "Новапорт" Евгений Янкилевич.

В июле глава региона С.Цивилев на пресс-конференции сообщал, что "Новапорт" приступил к проектно-изыскательским работам на месте предполагаемого строительства аэропорта.

Вместе с тем, уже в августе 2018 года источник в отрасли сообщил "Интерфаксу", что проект строительства нового аэропорта в Таштаголе близ горнолыжного курорта Шерегеш оценивается в 14 млрд рублей. "Строительство только взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона составит не менее 8 млрд рублей без инфраструктуры. Плюс инфраструктура и дороги - это еще 6 млрд рублей", - сказал он. Источник тогда поставил под сомнение целесообразность строительства сезонного аэропорта (в силу специфики горнолыжного курорта он будет работать в основном в зимний период) с учетом столь значительного размера инвестиций.

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