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29.04.19 13:17
Горелка Вечного огня у стен Кремля пройдет профилактику в канун Дня Победы
В церемонии примут участие ветераны Великой Отечественной войны, представители городских властей, руководства "Мосгаза", общественных организаций и деятели культуры, отметили в пресс-службе.
"Профилактика устройства Вечного огня займет около 40 минут", - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что Вечный огонь на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду не гаснет уже 52 года благодаря трем запальникам, обеспечивающим трехкратное резервирование стабильного горения пламени в любую погоду.
В пресс-службе уточнили, что профилактика горелки проводится раз в месяц, а также дополнительно перед государственными праздниками: Днем защитника Отечества, Днем Победы и Днем России. Такие работы относятся к категории повышенной сложности.
Чтобы символ великой Победы - Вечный огонь - полностью оправдывал свое название, во время профилактики пламя переносится на временную горелку специальным факелом.
В ходе церемонии звезду мемориального комплекса приподнимут и отнесут в сторону. Каждый из трех запальников горелки проверят на работоспособность, а в случае необходимости - заменят платиновую спираль.
После проверки устройства священное пламя вернется на звезду мемориала.
В 1967 году в Москву на бронетранспортере доставили факел, зажженный от Вечного огня на Марсовом поле. У Манежной площади факел принял Герой Советского Союза Алексей Маресьев и передал его Генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу, который и зажег пламя Вечного огня.
В конце 2009 года мемориал у стен Кремля закрыли на реконструкцию. Во время ремонта на Поклонной горе установили копию звезды с усиленной и доработанной горелкой, учитывавшей сильную ветровую нагрузку открытого пространства.
Торжественное возвращение пламени на Могилу Неизвестного солдата состоялось 23 февраля 2010 года.
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