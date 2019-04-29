В Ростуризме не ожидают банкротств крупных туроператоров в летнем сезоне

29.04.19 13:57

© РИА Новости. Виталий Белоусов

29 апреля. Interfax-Russia.ru - Туристы могут не опасаться банкротств крупных туроператоров в летнем сезоне 2019 года, все они находятся в нормальном финансовом состоянии, считает председатель общественного совета при Ростуризме Дмитрий Давыденко

"В сезон все крупные туроператоры, которых семь брендов, входят в нормальном финансовом состоянии, и мы рассчитываем, что никаких катаклизмов с большими туроператорами на рынке не будет, и сезон пройдет нормально. В ассоциации "Турпомощь" собрано больше миллиарда рублей, которая, если с кем-то из маленьких или средних туроператоров что-то случится, поможет вывезти туристов", - сказал он журналистам в понедельник.

Начальник правового управления Ростуризма Изо Арахамия в свою очередь посоветовала россиянам при планировании проверять на сайте ведомства, включен ли туроператор в единый реестр и есть ли у него договор с турагентом, у которого будет приобретен тур.

"Всегда нужно тщательно подходить к выбору турфирмы. Если турист впервые обращается к туроператору, прежде всего проверить его наличие в реестре на сайте Ростуризма. Но, как правило, между туроператором и туристом всегда стоит турагент. И можно проверить легальную работу вашего турагентства с туроператором, информация об этом размещена на сайтах Ростуризма и "Турпомощи". Дальше нужно читать договор, где обязательно указано, кто туроператор, его реквизиты, и какая у него фингарантия. Надо понимать, что именно туроператор несет ответственность перед туристом за неоказание услуги", - подчеркнула она, выступая на пресс-конференции в понедельник.

Представитель Ростуризма напомнила, что не позднее, чем за 24 часа до вылета туристу должны быть предоставлены ваучер и авиабилеты (а не маршрутная квитанция). "Если это зарубежная поездка, нужно иметь при себе контактные данные консульства РФ, обязанность турагента - выдавать туристу такую информацию", - сказала она.

И.Арахамия также отметила, что с 1 мая заработает совместный колл-центр Ростуризма и "Турпомощи".

"Информация о номере телефона есть на сайте Ростуризма. Где бы туристы не находились, здесь или за рубежом, если люди попали в неприятную ситуацию, всегда можно позвонить и уточнить, как выйти из этой ситуации", - добавила глава правового управления Ростуризма.

На майские праздники при Общественной палате РФ будет круглосуточно работать "Горячая линия" по защите прав туристов, путешественники смогут обратиться за помощью в случае проблем на отдыхе, сообщила журналистам в понедельник член палаты Елена Сутормина.

"Если турист попадает в неприятную ситуацию за рубежом, ему необходимо, в первую очередь, обратиться в консульство РФ или в посольство. Как я уже анонсировала, у нас открыта горячая линия по защите прав туристов, онлайн там можно обращаться круглосуточно, а также можно позвонить на номера 8 800 737 77 66 - это для звонков из других стран и 8 495 221 70 60 - для звонков из России. Телефоны связаны с горячей линией при Ростуризме. И, естественно, мы готовы разбираться с каждым отдельным случаем", - сказала она.

Как подчеркнула Е.Сутормина, собираясь в отпуск, туристам в первую очередь стоит обратить внимание на медицинское страхование. "По статистике страховых компаний, в прошлые годы в майские праздники чаще всего туристы обращались к страховщикам в Таиланде, Турции, Вьетнаме, на Кипре. Обычно они сообщали о простудных заболеваниях, но были и мелкие травмы. Когда люди не страховались, возникало много проблем", - заметила член Общественной палаты.

По словам председателя Общественного совета при Ростуризме Дмитрия Давыденко, в соответствии с законом, минимальное покрытие по страховому полису выезжающего за рубеж не может быть менее 2 млн рублей. "В 90% случаях этой суммы хватает, чтобы туриста вылечить или отправить домой долечиваться, если тяжелый случай. Но надо обязательно смотреть условия страхования при покупке полиса и смотреть так называемые исключения. Если вы собираетесь заниматься активными видами отдыха, нужно купить отдельную страховку, которая покрывает экстремальные виды спорта", - отметил он.

Также Е. Сутормина напомнила, что туристам следует заранее позаботиться о копиях документов, которые лучше взять с собой в поездку. "В зависимости от страны, в которую вы едете, необходимо узнать координаты представительств России, а также иметь при себе копии загранпаспорта, фотографии", - добавила она.

В этом году у россиян будут длинные майские каникулы с 1 по 5 и с 9 по 12 мая. По данным туроператоров, объем бронирований туров на первую половину мая вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года на 20-25%.