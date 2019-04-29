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Музей Набокова в Петербурге получит 300 коробок с вещами писателя из Швейцарии

Фото с официального сайта Музея В. В. Набокова СПбГУ
29 апреля. Interfax-Russia.ru - Архивы Владимира Набокова, которые готов передать фонд писателя из Швейцарии в Петербург, задали бы новый этап развития Музея Набокова, считает новый директор учреждения писатель Андрей Аствацатуров.

"Мы ждем пополнения коллекций этими 300 коробками архивов Набокова. Но это серьезный вопрос, сейчас он решается в Минкульте. Думаю, в этих коробках дневники, тетради, черновики, книги и личные вещи писателя, которые бы очень помогали в исследованиях", - сказал А.Аствацатуров журналистам в понедельник.

По его словам, музей открывается после "изнурительного" ремонта, который проводился на других этажах здания и мешал функционированию учреждения.

"Было бы логично, если бы все здание принадлежало музею. Ему нужно пространство, чтобы, в том числе, выставлять новые вещи из Швейцарии. Это решение должно быть принято на самом высоком уровне. И это вопрос ближайшей перспективы", - отметил директор.

Он подчеркнул, что музей не может существовать автономно, а только в составе СПбГУ. В настоящее время в вузе создается центр по изучению творчества Набокова.

А.Аствацатуров, назначенный новым директором Музея Набокова 26 апреля, выразил надежду, что текущий год станет стартовым для нового уровня развития музея.

"Музей должен стать исследовательским центром. Можно создать некий комплекс по изучению творчества Набокова и всего русского зарубежья. Я как писатель хочу сделать музей центром притяжения литературы", - добавил А.Аствацатуров.

В свою очередь проректор СПбГУ Елена Чернова рассказала, что два верхних этажа над музеем занимает Школа искусств имени Бортнянского. Площади находятся в муниципальной собственности.

"В помещениях был начат ремонт без уведомления музея, он был вынужден закрыться. Сейчас есть договоренность об отсечении музея от ремонтных работ. В понедельник он вновь открыл двери для посетителей", - сказала Е.Чернова.

Единственный в мире Музей В.Набокова вошел в состав СПбГУ в 2008 году (отдел СПбГУ "Мемориальная квартира В.Набокова"). Он занимает первый этаж дома, принадлежавшего семье Набоковых до эмиграции из России. Музей обладает ценной коллекцией личных вещей писателя: в нем хранятся карандаши, рабочие карточки с рукописями, пенсне, игра "Скрэббл", пиджак, куртка, ботинки и сачок для ловли бабочек.

Также в музее находится коллекция первых изданий произведений Набокова, в том числе с автографами писателя, и единственная в России коллекция бабочек, собранная им самим.

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