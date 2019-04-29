Путин призвал восстановить практику переводов отечественной литературы на языки народов РФ

29.04.19 14:21

© РИА Новости. Алексей Дружинин

29 апреля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин считает необходимым вернуться к практике переводов классических отечественных литературных произведений на редкие языки народов России, как это было принято в СССР.

В понедельник на церемонии вручения медалей Героя Труда России в Кремле президент РФ отметил деятельность адыгского писателя и поэта Исхака Машбашева, который в числе других получил высокую награду.

"Его замечательная лирика, произведения, воспевающие Северный Кавказ, звучат и на русском, и на других языках, а переводы классики отечественной литературы на такой редкий язык как адыгский впечатляют, безусловно, и радуют нас", - сказал В.Путин на церемонии.

Он с сожалением отметил, что в последние годы эта работа "не имеет такого широкого размаха как во времена Советского Союза".

"Мы многое в этом смысле утрачиваем, и следует все это восстановить. Так что большое вам спасибо за работу в этом направлении", - сказал В.Путин.