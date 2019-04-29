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29.04.19 14:21
Путин призвал восстановить практику переводов отечественной литературы на языки народов РФ
В понедельник на церемонии вручения медалей Героя Труда России в Кремле президент РФ отметил деятельность адыгского писателя и поэта Исхака Машбашева, который в числе других получил высокую награду.
"Его замечательная лирика, произведения, воспевающие Северный Кавказ, звучат и на русском, и на других языках, а переводы классики отечественной литературы на такой редкий язык как адыгский впечатляют, безусловно, и радуют нас", - сказал В.Путин на церемонии.
Он с сожалением отметил, что в последние годы эта работа "не имеет такого широкого размаха как во времена Советского Союза".
"Мы многое в этом смысле утрачиваем, и следует все это восстановить. Так что большое вам спасибо за работу в этом направлении", - сказал В.Путин.
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