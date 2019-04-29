Яблони и груши на юге России пострадали от заморозков

29.04.19 14:24

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

29 апреля. Interfax-Russia.ru - Семечковые плодовые деревья южных регионов европейской России пострадали от сильных холодов с заморозками, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Заморозки до -1...-6 градусов в Волгоградской области, Краснодарском крае, на востоке Ставрополья никак не повлияли на озимые, а вот на цветение плодовых - влияние есть. Заморозки были неблагоприятны для цветения ранних плодовых культур - это абрикос, вишня, черешня, и зацветших семечковых - это яблоня и груша", - сказал Р.Вильфанд на пресс-конференции в понедельник.

Он напомнил, что если в центре европейской России, в том числе в Москве, была волна аномального для последней декады апреля более чем 20-градусного тепла, то на юге был аномальный холод. Ночью в отдельных регионах температуры опускались ниже нулевой отметки.

Р.Вильфанд отметил, что предварительные расчеты агрометеорологов уже говорят о том, что ночные морозы повредили бутоны яблонь и груш в Дагестане.

По его словам, заморозки, вероятно, скажутся на урожае семечковых плодовых и в других регионах юга.