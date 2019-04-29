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29.04.19 14:24
Яблони и груши на юге России пострадали от заморозков
"Заморозки до -1...-6 градусов в Волгоградской области, Краснодарском крае, на востоке Ставрополья никак не повлияли на озимые, а вот на цветение плодовых - влияние есть. Заморозки были неблагоприятны для цветения ранних плодовых культур - это абрикос, вишня, черешня, и зацветших семечковых - это яблоня и груша", - сказал Р.Вильфанд на пресс-конференции в понедельник.
Он напомнил, что если в центре европейской России, в том числе в Москве, была волна аномального для последней декады апреля более чем 20-градусного тепла, то на юге был аномальный холод. Ночью в отдельных регионах температуры опускались ниже нулевой отметки.
Р.Вильфанд отметил, что предварительные расчеты агрометеорологов уже говорят о том, что ночные морозы повредили бутоны яблонь и груш в Дагестане.
По его словам, заморозки, вероятно, скажутся на урожае семечковых плодовых и в других регионах юга.
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