Порядка 4,8 млн транспортных средств пересекли Крымский мост с момента открытия в мае 2018 года

29.04.19 14:34

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

29 апреля. Interfax-Russia.ru - Около 4,8 млн автомобилей и автобусов проехали по мосту через Керченский пролив в обе стороны - в Крым и в Краснодарский край, - с момента открытия движения в середине мая прошлого года, сообщил информационный центр "Крымский мост" в понедельник.

"За 11,5 месяцев по мосту (в целом - ИФ) в обе стороны проехало 4,8 млн транспортных средств, в том числе 450 тысяч грузовиков и 55 тысяч пассажирских автобусов. Это в три раза больше, чем перевезла Керченская паромная переправа за весь 2017 год", - отмечает инфоцентр.

Трафик в оба направления - в Крым и на Тамань - практически одинаковый.

Ежесуточно мост в среднем пересекает около 10 тысяч машин.

Как сообщалось, Крымский мост протяженностью 19 километров является самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, грузовики поехали 1 октября. Ввод железнодорожной части объекта в эксплуатацию намечен на декабрь 2019 года.

Стоимость моста, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, составляет порядка 228 млрд рублей.