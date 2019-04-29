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29.04.19 14:34
Порядка 4,8 млн транспортных средств пересекли Крымский мост с момента открытия в мае 2018 года
"За 11,5 месяцев по мосту (в целом - ИФ) в обе стороны проехало 4,8 млн транспортных средств, в том числе 450 тысяч грузовиков и 55 тысяч пассажирских автобусов. Это в три раза больше, чем перевезла Керченская паромная переправа за весь 2017 год", - отмечает инфоцентр.
Трафик в оба направления - в Крым и на Тамань - практически одинаковый.
Ежесуточно мост в среднем пересекает около 10 тысяч машин.
Как сообщалось, Крымский мост протяженностью 19 километров является самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, грузовики поехали 1 октября. Ввод железнодорожной части объекта в эксплуатацию намечен на декабрь 2019 года.
Стоимость моста, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, составляет порядка 228 млрд рублей.
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