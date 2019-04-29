Тверская область ищет подрядчика для ремонта региональной дороги за 1,6 млрд рублей

29.04.19 14:31

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

29 апреля. Interfax-Russia.ru - Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области объявило аукцион на право заключения контракта на выполнение ремонта дороги в Рамешковском и Бежецком районах региона, сообщается на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта - 1 млрд 581,2 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 13 мая, торги пройдут 17 мая.

В соответствии с аукционной документацией, подрядчику предстоит уложить щебеночно-мастичный асфальтобетон на участке протяженностью 49,96 км (1 этап - 25,04 км; 2 этап - 24,92 км).

Окончание работ первого этапа запланировано на 31 октября 2019 года, второго - 31 октября 2020 года.