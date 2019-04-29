Сторонники "Хизб ут-Тахрир" в Татарстане приговорены к длительным срокам заключения

29.04.19 14:33

© РИА Новости. Виталий Белоусов

29 апреля. Interfax-Russia.ru - Приволжский окружной военный суд (Самара) вынес обвинительный приговор пятерым жителям Татарстана, обвиняемым в причастности к деятельности запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".

"Суд приговорил Анаса Гимазетдинова и Ирека Мухаметова к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и ограничением свободы на 1 год. Ринат Ханнанов, Азат Загиева и Эмиль Шангареев приговорены 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима", - сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в суде.

Следствие инкриминировало А.Гимазетдинову, И.Мухаметову и А.Загиеву ч.1 ст.205.5 (организация деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической).

Также А.Загиев, Р.Ханнанов и Э.Шангареев обвинялись по ч.2 ст.205.5 (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической) УК РФ.

Ранее правозащитный центр "Мемориал" объявил всех пятерых подсудимых политзаключенными.

Международная террористическая организация "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" решением Верховного суда РФ от 14 апреля 2003 года признана террористической и ее деятельность в России запрещена.