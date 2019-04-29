|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
29.04.19 14:33
Сторонники "Хизб ут-Тахрир" в Татарстане приговорены к длительным срокам заключения
"Суд приговорил Анаса Гимазетдинова и Ирека Мухаметова к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и ограничением свободы на 1 год. Ринат Ханнанов, Азат Загиева и Эмиль Шангареев приговорены 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима", - сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в суде.
Следствие инкриминировало А.Гимазетдинову, И.Мухаметову и А.Загиеву ч.1 ст.205.5 (организация деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической).
Также А.Загиев, Р.Ханнанов и Э.Шангареев обвинялись по ч.2 ст.205.5 (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической) УК РФ.
Ранее правозащитный центр "Мемориал" объявил всех пятерых подсудимых политзаключенными.
Международная террористическая организация "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" решением Верховного суда РФ от 14 апреля 2003 года признана террористической и ее деятельность в России запрещена.
|
Interfax-Russia.ru – Зрители усомнились в итогах 6 сезона шоу "Голос. Дети". Первый канал проверит итоги голосования.
.
Interfax-Russia.ru – Суд перевел обвиняемого в мошенничестве основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгорсуд освободил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста. Он намерен вернуться к работе в театре.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket