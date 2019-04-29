Похолодание до минусовых температур прогнозируют в Петербурге к концу недели

29.04.19 14:35

© РИА Новости.Александр Гальперин

29 апреля. Interfax-Russia.ru - Похолодание до минусовых температур с дождями и местами мокрым снегом ожидается в Петербурге и Ленинградской области к концу наступившей недели, сообщили "Интерфаксу" в городском гидрометцентре в понедельник.

По данным синоптиков, 30 апреля и 1 мая в Ленинградской области и Петербурге сохранится погода без осадков с умеренным и слабым юго-западным ветром. Похолодание ожидается ближе к концу недели, начиная с 3 мая.

Похолодание до минусовых температур с дождями ожидается в Петербурге к концу недели.

Температура воздуха в Ленобласти ночью в четверг 2 мая будет на уровне плюс 2-7 градусов, днем - плюс 12-17 градусов. В пятницу 3 мая в регионе ночью ждут похолодания до минус 4 - плюс 1 градуса, днем - плюс 9-14 градусов. Ветер западный и юго-западный, умеренный.

В период с 4 по 6 мая погода будет меняться. Временами будут идти дожди, ночью возможны дожди с мокрым снегом. Температура воздуха ночью - от минус 1 до плюс 4 градусов, 5 мая - местами до минус 6 градусов. Днем - плюс 9-14 градусов. В понедельник, 6 мая местами потеплеет до плюс 17 градусов.

В Петербурге ночью - плюс 2-5 градусов, 5 мая в пригородах - до минус 1 градуса, днем - плюс 10-15 градусов. Ветер от юго-западных до северных направлений, слабый.