Недетский скандал: победа дочери Алсу на шоу "Голос. Дети" вызвала протест зрителей и звезд
  
Морская тренировка: корабли ТОФ прибыли в Китай на учения "Морское взаимодействие-2019"
   
Мирно и безопасно: в РФ настаивают на гуманитарное выдаче паспортов жителям Донбасса
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
29.04.19 14:35

Похолодание до минусовых температур прогнозируют в Петербурге к концу недели

© РИА Новости.Александр Гальперин
29 апреля. Interfax-Russia.ru - Похолодание до минусовых температур с дождями и местами мокрым снегом ожидается в Петербурге и Ленинградской области к концу наступившей недели, сообщили "Интерфаксу" в городском гидрометцентре в понедельник.

По данным синоптиков, 30 апреля и 1 мая в Ленинградской области и Петербурге сохранится погода без осадков с умеренным и слабым юго-западным ветром. Похолодание ожидается ближе к концу недели, начиная с 3 мая.

Похолодание до минусовых температур с дождями ожидается в Петербурге к концу недели.

Температура воздуха в Ленобласти ночью в четверг 2 мая будет на уровне плюс 2-7 градусов, днем - плюс 12-17 градусов. В пятницу 3 мая в регионе ночью ждут похолодания до минус 4 - плюс 1 градуса, днем - плюс 9-14 градусов. Ветер западный и юго-западный, умеренный.

В период с 4 по 6 мая погода будет меняться. Временами будут идти дожди, ночью возможны дожди с мокрым снегом. Температура воздуха ночью - от минус 1 до плюс 4 градусов, 5 мая - местами до минус 6 градусов. Днем - плюс 9-14 градусов. В понедельник, 6 мая местами потеплеет до плюс 17 градусов.

В Петербурге ночью - плюс 2-5 градусов, 5 мая в пригородах - до минус 1 градуса, днем - плюс 10-15 градусов. Ветер от юго-западных до северных направлений, слабый.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  29.04.19 16:08
Первый канал привлёк Group-IB для проверки итогов голосования шоу "Голос.Дети"
.
  29.04.19 15:56
Мосгордума предложила удвоить штрафы для "зацеперов"
.
  29.04.19 14:59
Законопроект об ограничении использования реагентов отклонен Мосгордумой
.
  29.04.19 13:17
Горелка Вечного огня у стен Кремля пройдет профилактику в канун Дня Победы
.
  29.04.19 12:50
Отец полковника Захарченко приговорен к 4 годам колонии за растрату средств банка МИА
.
  29.04.19 11:02
Самым загруженным предпраздничным днем в аэропортах Москвы станет 30 апреля
.
  29.04.19 10:56
Тепло вернется в Москву к концу первых майских праздников
.
  29.04.19 08:25
Апрель в Москве стал рекордно сухим почти за 100 лет
.
  29.04.19 08:22
Большое кольцо метро в Москве построено на 50% - Хуснуллин
.
  28.04.19 02:00
Путин и Медведев посетили пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket