Власти Дзержинска откажутся от запуска воздушных шаров на праздниках

29.04.19 14:45

© РИА Новости. Илья Питалев

29 апреля. Interfax-Russia.ru - Организованный запуск воздушных шаров в Дзержинске (Нижегородская область) во время городских праздников будет отменен, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе администрации города в понедельник.

"Решение об отказе от организованного запуска воздушных шаров во время массовых мероприятий принято. В официальной программе ближайших мероприятий - Дня Победы и Дня рождения города (25 мая) - от существующей традиции уже откажемся", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что решение принято для предупреждения ущерба живой природе. В середине апреля власти провели открытое голосование, и "многие позицию поддержали".

В то же время в сообществе горадминистрации в социальной сети сообщается, что в голосовании на сегодняшний день приняли участие более 800 пользователей, 90% поддержало решение.

Ранее в сообществе сообщалось со ссылкой на экологов, что в зависимости от прочности и погодных условий наполненный гелием шар может пролетать от нескольких метров до 80 километров. Часто запущенные из Нижнего Новгорода и Дзержинска шары приносит ветром в заповедник "Керженский". Резину из любопытства могут проглотить животные, что станет причиной их мучительной гибели. Кроме того, звери могут запутаться в ленточках от шаров.

Как сообщалось, в сентябре 2018 года вопрос об угрозе экологии от воздушных шаров поднимал глава Минприроды РФ.