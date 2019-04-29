Норма для покупки жилья пострадавшим от пожаров в Забайкалье будет увеличена

29.04.19 15:23

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

29 апреля. Interfax-Russia.ru - Решение об увеличении социальных норм для покупки или строительства нового жилья пострадавшим от степных пожаров жителям Забайкальского края принято по итогам переговоров Минстроя РФ с властями региона, сообщает пресс-служба краевого правительства в понедельник.

По данным ведомства, вопрос обсуждался министром строительства РФ Владимиром Якушевым и первым замом председателя правительства Забайкальского края Евгением Орачевским.

"Мы исходим из данных, что уничтожено 158 жилых помещений. Региональными комиссиями по оценке ущерба обследовано 7,5 тыс. кв.м., расчет по социальной норме предусматривает покупку или строительство жилья в районе 6,5 тыс. кв.м. С Минстроем достигнута принципиальная договоренность об увеличении социального норматива на стоимость жилья. Сейчас у нас норматив - 39 тыс. рублей, мы просим увеличить его до 50 тысяч рублей", - цитирует пресс-служба Е. Орачевского.

Также стало известно, что Минстрой, МЧС и Минфин РФ внесли в правительство документы по расходам на предоставление пострадавшим в результате пожаров в Забайкальском крае жилья взамен утраченного на сумму до 450 млн рублей.

"Сегодня правительством Российской Федерации издано распоряжении об оказании помощи пострадавшим на сумму до 50 млн 310 тыс. рублей, в том числе гражданам, получившим вред здоровью - это 4 млн 200 тыс. рублей", - сказал глава МЧС Евгений Зиничев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Он рассказал, что с учетом индивидуальных предпочтений граждан, определен механизм обеспечения их новым жильем взамен утраченного. "Пострадавшим предлагается строительство нового жилья в местах проживания или приобретение готового по их месту жительства", - сказал министр.

По предварительным данным МЧС, 57 семей хотят построить новое жилье в том месте, где проживали, а 62 семьи готовы приобрести новое жилье.

"Минстроем России совместно с МЧС и Минфином РФ внесен в правительство РФ пакет документов, которым утверждается порядок расхода денежных средств, выделенных на строительство жилья в размере до 450 млн", - рассказал глава МЧС.

Кроме того, ведомство, по словам Е.Зиничева, подготовило существенные поправки в законодательство в целях повышения эффективности работ по предупреждению природных пожаров.

В свою очередь замминистра финансов Леонид Горнин сообщил, что еще 24 апреля Забайкальскому краю были предоставлены средства в сумме 3 млрд 200 млн рублей. "За счет этих ресурсов осуществляется финансовая помощь, выплачено на сегодня по факту 447 (млн руб.) единовременной помощи. Всего в ближайшие часы будет выплачено 546 (млн руб.) единовременной помощи", - сказал он.

Кроме того, по словам Л.Горнина, в понедельник будут перечислены средства из резервного фонда правительства в размере 55 млн рублей для компенсации произведенных расходов по Забайкальскому краю.

Как сообщалось, степной пожар из Монголии уничтожил более 100 домов в 14 населенных пунктах Забайкальского края, имущества лишились более 400 человек.

По данным на 24 апреля, пострадала 141 животноводческая стоянка, из них 30 полностью уничтожено стихией, погибло около 10 тыс. голов овец, 1 тыс. 277 голов крупного рогатого скота, 489 лошадей, 118 свиней, 1 тыс. 868 голов сельскохозяйственной птицы. Сгорело 8 тыс. 021 тонн кормов и повреждено около 350 тонн зерновых культур. Огонь уничтожил 118 единиц сельскохозяйственной техники, в том числе 22 трактора.

Общий ущерб от природных пожаров в Забайкальском крае достиг 1 млрд рублей.

В минувшую пятницу Владимир Путин подписал указ о мерах по ликвидации последствий природных пожаров в Забайкалье, а также поручил правительству принять решение о выплате матпомощи и компенсаций пострадавшим.