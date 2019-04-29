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29.04.19 14:59

Законопроект об ограничении использования реагентов отклонен Мосгордумой

© РИА Новости. Евгений Одиноков
29 апреля. Interfax-Russia.ru - Мосгордума в понедельник отклонила законопроект об ограничении использования в Москве противогололедных реагентов на отдельных территориях.

Как передал корреспондент "Интерфакса", депутаты отклонили законопроект, внесённый председателем совета муниципальных депутатов округа Якиманка Александром Моревым.

По мнению автора законопроекта, решение об использовании реагентов на придомовых территориях должно приниматься на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме.

В частности, предлагалось запретить применять реагенты для борьбы с гололедом на территориях учреждений образования и здравоохранения, на детских и спортивных площадках, а также на особо охраняемых природных территориях и в зеленых массивах.

Помимо этого, также предлагалось увеличить штрафы за нарушение правил применения реагентов с 3-4 тыс. для граждан до 5-10 тыс. рублей, для должностных лиц - с 40 тыс. рублей до 30-100 тыс., юрлиц - до 300-500 тыс. рублей (сейчас до 300 тыс.).

Ранее профильная комиссия Мосгордумы не рекомендовала к принятию законопроект об ограничении использования реагентов.

Заместитель руководителя департамента ЖКХ Москвы Владимир Островский выступил против принятия законопроекта и заявил, что средства, применяемые в Москве в борьбе с гололёдом, прошли государственную экологическую экспертизу.

"Эта технология имеет право жить и работать. Противогололедные материалы, поставляемые в Москву, проходят контроль качества. В западных странах, кстати, используются химические реагенты такого же состава. Это дорогие реагенты, потому что качественные и экологически чистые", - сказал замглавы департамента.

Противогололедные материалы используются в России для уборки городов в зимний период, в частности, они широко применяются в российской столице. Власти Москвы ранее неоднократно заявляли, что не откажутся от их применения.

В декабре 2018 года в департаменте здравоохранения Москвы выразили уверенность, что используемые в городе противогололедные солевые реагенты не вызывают массовых аллергических реакций у детей.

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