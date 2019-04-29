Путин надеется, что Украина и Россия придут к общему гражданству

29.04.19 15:45

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29 апреля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин считает, что ответное заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении украинского гражданства некоторым россиянам свидетельствует о том, что с новым украинским лидером можно договориться, и что две страны в будущем могут прийти к общему гражданству.

"Если они будут выдавать гражданство россиянам на Украине, а мы - украинцам в России, мы довольно быстро придём к общему знаменателю и искомому результату. У нас будет общее гражданство", - сказал В.Путин, комментируя заявление В.Зеленского относительно выдачи украинских паспортов российским гражданам.

Он считает, что украинцы и россияне в результате станут сильнее и успешнее. "У нас есть много общего. Если у нас будет общее гражданство, от этого только выиграют и русские и украинцы", - подчеркнул он.

27 апреля В.Путин не исключил, что гражданство России по упрощенной процедуре будет предоставляться не только жителям Луганской и Донецкой областей Украины, но и всем гражданам этой страны. "Мы ведь не только людям, которые проживают в ЛНР или ДНР, предоставляем вот такой способ получения нашего гражданства. Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство", - сказал В.Путин на пресс-конференции в Пекине.

Со своей стороны избранный президент Украины Владимир Зеленский 27 апреля заявил, Украина "не откажется от своей миссии служить примером демократии для постсоветских стран". "И частью этой миссии станет предоставление защиты, убежища и украинского гражданства всем, кто готов бороться за свободу. Мы будем предоставлять убежище и помощь всем - всем, кто готов сражаться бок о бок с нами за нашу и вашу свободу", - отметил В.Зеленский.

В понедельник В.Путин, комментируя заявление В.Зеленского относительно выдачи украинских паспортов российским гражданам, предположил, что сможет договориться с новым украинским лидером: "Правда? Так и сказал? Ну, очень хорошо. Это говорит о том, что мы договоримся, наверное".

При этом президент РФ выразил убеждение, что русские и украинцы - единый народ, пусть и со своими особенностями, культурой и языком.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что вопрос о выдаче российских паспортов гражданам всей Украины стоит на повестке дня в Кремле, но решение об этом пока не принято.

"Пока рано говорить о таких модальностях. Президент сказал, что вопрос в целом есть на повестке дня и о нем думают, о таком вопросе. Но пока общих решений в отношении всех граждан Украины не принималось, пока был подписан указ президента об облегченных процедурах в получении паспортов для жителей Донбасса, который носит исключительно гуманитарный характер. Каких либо иных деталей пока просто нет", - сказал Д.Песков.

Говоря о Донбассе, Д.Песков отметил, что, получив российский паспорт, жители этого региона не перестанут быть таковыми. Он заявил, что в настоящий момент жители Донбасса "абсолютно отторгнуты своей страной и в плане социального обеспечения, и в плане банковского обслуживания, и в плане жилищно-коммунальных услуг".

"Да, мы слышали заявление избранного президента (Украины Владимира Зеленского) о том, что Украина будет, скажем так, зазывать обратно и вовлекать в Украину этих граждан. Но как это будет, когда это будет - непонятно. Сейчас эти граждане абсолютно отторгнуты, они испытывают сложности, не имея соответствующих документов, и получение ими российских паспортов как раз поможет облегчить им жизнь", - сказал Д.Песков.

Предоставление российского гражданства жителям Донбасса, заметил пресс-секретарь, не мешает населению ЛНР и ДНР принимать участие в выборах, которые должны там проводиться. "Они же были гражданами Украины и не перестают быть гражданами Украины, если сами этого не желают", - сказал Д.Песков.

Он добавил: "Есть же граждане Украины, которые имеют паспорта других стран, и таких немало". Пресс-секретарь президента заметил, что есть граждане Украины, которые являются также гражданами Польши, Венгрии одновременно. "Они же сейчас выбирали нового президента, и это не привело ни к какой путанице", - подчеркнул он.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

27 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно следят за заявлениями избранного президента Украины Владимира Зеленского в дискуссии, которая сложилась у него с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу предоставления российского гражданства жителям Донбасса. "Да, действительно, идет обмен заявлениями, мы все тщательно фиксируем, принимаем во внимание", - сказал Д.Песков журналистам.