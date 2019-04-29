Крымэнерго вновь ищет подрядчика для модернизации 5 подстанций за 650 млн рублей

29.04.19 15:14

© РИА Новости. Артем Креминский

29 апреля. Interfax-Russia.ru - ГУП "Крымэнерго" (Симферополь) объявило электронный аукцион на проведение технического перевооружения пяти подстанций (ПС) в Крыму, говорится в материалах на сайте госзакупок

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 649,571 млн рублей с учетом налогов и пошлин.

Речь идет о работах на ПС "Кубанская", "Восточная", "Северная", "Южная" и "Центральная".

Заявки на участие в торгах принимаются до 14 мая, аукцион намечен на 24 мая.

Это уже вторая попытка найти подрядчика для этих подстанций. Как сообщалось ранее, в марте этого года "Крымэнерго" объявляло аукцион с такими же условиями. "В связи с тем, что по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе аукционная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, на основании ч.8 ст.67 федерального закона №44-ФЗ электронный аукцион признается несостоявшимся", - говорилось в итоговых документах к конкурсу, опубликованных на сайте госзакупок во второй половине апреля.

Модернизация подстанций нужна для Таврической ПГУ-ТЭС (Симферополь).

"На втором этапе работ техническое перевооружение подстанций выполняется в объеме, определяемом полной синхронизацией работ с этапом строительства 2/3 по титулу "Заходы ВЛ 110 кВ и 330 кВ для подключения Симферопольской ТЭС, прочие мероприятия схемы выдачи мощности Симферопольской ПГУ-ТЭС", - отмечается в материалах.

Предметом договора являются строительно-монтажные и пусконаладочные работы, приобретение материально технических ресурсов и оборудования, прочие работы и затраты, сопутствующие строительству. Они должны быть выполнены до 30 ноября текущего года.

Работы будут считаться выполненными только после подписания сторонами акта приемки работ и получения разрешения на допуск в эксплуатацию в межрегиональном управлении федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по республике Крым и Севастополю.