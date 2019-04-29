Недетский скандал: победа дочери Алсу на шоу "Голос. Дети" вызвала протест зрителей и звезд
  
Серьезный разговор: Путин и Ким Чен Ын остались довольны прошедшими переговорами
   
Мирно и безопасно: в РФ настаивают на гуманитарное выдаче паспортов жителям Донбасса
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
29.04.19 15:14

Крымэнерго вновь ищет подрядчика для модернизации 5 подстанций за 650 млн рублей

© РИА Новости. Артем Креминский
29 апреля. Interfax-Russia.ru - ГУП "Крымэнерго" (Симферополь) объявило электронный аукцион на проведение технического перевооружения пяти подстанций (ПС) в Крыму, говорится в материалах на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 649,571 млн рублей с учетом налогов и пошлин.

Речь идет о работах на ПС "Кубанская", "Восточная", "Северная", "Южная" и "Центральная".

Заявки на участие в торгах принимаются до 14 мая, аукцион намечен на 24 мая.

Это уже вторая попытка найти подрядчика для этих подстанций. Как сообщалось ранее, в марте этого года "Крымэнерго" объявляло аукцион с такими же условиями. "В связи с тем, что по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе аукционная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, на основании ч.8 ст.67 федерального закона №44-ФЗ электронный аукцион признается несостоявшимся", - говорилось в итоговых документах к конкурсу, опубликованных на сайте госзакупок во второй половине апреля.

Модернизация подстанций нужна для Таврической ПГУ-ТЭС (Симферополь).

"На втором этапе работ техническое перевооружение подстанций выполняется в объеме, определяемом полной синхронизацией работ с этапом строительства 2/3 по титулу "Заходы ВЛ 110 кВ и 330 кВ для подключения Симферопольской ТЭС, прочие мероприятия схемы выдачи мощности Симферопольской ПГУ-ТЭС", - отмечается в материалах.

Предметом договора являются строительно-монтажные и пусконаладочные работы, приобретение материально технических ресурсов и оборудования, прочие работы и затраты, сопутствующие строительству. Они должны быть выполнены до 30 ноября текущего года.

Работы будут считаться выполненными только после подписания сторонами акта приемки работ и получения разрешения на допуск в эксплуатацию в межрегиональном управлении федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по республике Крым и Севастополю.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  29.04.19 16:08
Первый канал привлёк Group-IB для проверки итогов голосования шоу "Голос.Дети"
.
  29.04.19 15:56
Мосгордума предложила удвоить штрафы для "зацеперов"
.
  29.04.19 14:59
Законопроект об ограничении использования реагентов отклонен Мосгордумой
.
  29.04.19 13:17
Горелка Вечного огня у стен Кремля пройдет профилактику в канун Дня Победы
.
  29.04.19 12:50
Отец полковника Захарченко приговорен к 4 годам колонии за растрату средств банка МИА
.
  29.04.19 11:02
Самым загруженным предпраздничным днем в аэропортах Москвы станет 30 апреля
.
  29.04.19 10:56
Тепло вернется в Москву к концу первых майских праздников
.
  29.04.19 08:25
Апрель в Москве стал рекордно сухим почти за 100 лет
.
  29.04.19 08:22
Большое кольцо метро в Москве построено на 50% - Хуснуллин
.
  28.04.19 02:00
Путин и Медведев посетили пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket