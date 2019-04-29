Мосгордума предложила удвоить штрафы для "зацеперов"

29.04.19 15:56

© РИА Новости. Сергей Ермохин

29 апреля. Interfax-Russia.ru - Мосгордума в понедельник одобрила проект федерального закона, предусматривающего вдвое повышение штрафов для "зацеперов", а за повторное правонарушение - до 5 тыс. рублей.

Поправками вносятся изменения в КоАП.

"Была создана расширенная рабочая группа, куда вошли депутаты Мосгордумы, Госдумы, чтобы доработать законопроект. Он был доработан. Мы получили на него положительные заключения. Предлагается увеличить штрафные санкции от 700 до 1500 рублей", - сказала на заседании депутат Мосгордумы Инна Святенко.

По ее словам, за повторное правонарушение штраф уже будет от 4 тыс. до 5 тыс. рублей.

Зацепинг - молодежная субкультура, представители которой пытаются проехать снаружи поездов, например, на крышах, переходных площадках, в открытых кузовах вагонов, в подвагонном пространстве на элементах наружной арматуры подвижного состава. Эти попытки нередко заканчиваются их гибелью.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в октябре 2018 года приводил статистику, согласно которой по причине занятий "зацепингом" в 2015 году пострадали 45 человек (16 - со смертельным исходом), в 2016 году - 37 человек (9 - со смертельным исходом).

Он отметил, что данная проблема стала особенно актуальна после открытия движения по Московскому центральному кольцу. "Согласно статистике Московской железной дороги, в 2017 году на Московском центральном кольце установлено 43 случая применения экстренного торможения для предупреждения наезда на граждан, из них в 7 случаях наезд предотвратить не удалось (были травмированы 7 человек, в том числе 2 - со смертельным исходом). За первое полугодие 2018 года экстренное торможение было применено 21 раз и наезд на граждан совершен уже в 6 случаях", - сообщил А.Шапошников.