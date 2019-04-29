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Первый канал привлёк Group-IB для проверки итогов голосования шоу "Голос.Дети"

© РИА Новости. Александр Гальперин
29 апреля. Interfax-Russia.ru - Итоги конкурса "Голос. Дети" на Первом канале проверят эксперты специализирующейся на расследованиях киберпреступлений компании Group-IB.

"Первый канал объявил о решении начать собственное расследование в отношении ситуации, сложившейся вокруг финала шоу "Голос.Дети". Для инициированной Первым каналом проверки результатов голосования привлечена международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований" - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Там пояснили, что в Group-IB проведут независимое расследование, в ходе которого будет оценена информационная безопасность системы подсчета голосов, а также проведен технико-криминалистический анализ звонков и СМС на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других технологических приемов недобросовестной конкуренции между участниками.

Как отметил гендиректор специализирующейся на расследовании киберинцидентов компании "Group-IB" Илья Сачков, проверка результатов голосования на конкурсе "Голос.Дети", может занять от недели до месяца.

"В проверке результатов голосования шоу "Голос. Дети" задействованы 15 наших сотрудников. Они приступили к работе вечером 28 апреля. Мы должны понять, существует ли вообще техническая возможность вмешательства в систему выборов победителя проекта "Голос", то есть может ли компания-партнер, агрегирующая звонки и СМС, или отдельные ее сотрудники, вносить изменения в результаты голосования"- сказал И. Сачков журналистам в понедельник.

По его словам, второй блок задач - проанализировать массив BIG DATA, то есть данные по звонкам и СМС с целью выявления аномалий, использования ботов и других технологий для накрутки голосов.

"Мы огласим результаты, когда полностью будет готово расследование. Выяснение всей необходимой информации может занять от одной недели до месяца", - заявил И.Сачков.

Ранее сообщалось, что Микелла Абрамова (дочь певицы Алсу) в результате СМС-голосования зрителей победила в конкурсе "Голос. Дети". За нее проголосовали 55,5% телезрителей. Финал был показан в прямом эфире телеканала 26 апреля. Позднее пресс-служба телеканала сообщила, что планирует провести проверку результатов голосования из-за аномальных показателей.

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст пообещал разобраться в ситуации, сложившейся с проектом "Голос. Дети", по итогам проверки может быть изменена система голосования.

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