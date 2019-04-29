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29.04.19 17:39
СУЭК выясняет причины схода с рельсов 17 вагонов с углем в Бурятии
"Случай страховой, (железнодорожные пути - ИФ) быстро восстановили, ведется разбор причин, работает комиссия", - сказал представитель компании.
По данным Сибирского управления по государственному железнодорожному надзору Ространснадзора, ЧП произошло 12 апреля на путях необщего пользования. Состав из 51 вагона и локомотива двигался со скоростью 43 км в час. При торможении произошел сход 17 груженых углем вагонов.
В результате схода было повреждено 425 метров пути, "часть вагонов повреждена до степени исключения из инвентаря", сообщило в понедельник надзорное ведомство.
Комиссия Ространснадзора проанализировала обстоятельства инцидента и пришла к выводу, что причинами схода стали "неудовлетворительное содержание рельсовой колеи и несоответствие скорости состоянию пути".
АО "СУЭК" - крупнейший российский производитель угля, основной акционер - Андрей Мельниченко.
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