СУЭК выясняет причины схода с рельсов 17 вагонов с углем в Бурятии

29.04.19 17:39

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29 апреля. Interfax-Russia.ru - АО "Сибирская угольная энергетическая компания" ("СУЭК") выясняет причины схода с рельсов вагонов с углем Тугнуйского разреза (разрабатывается структурами "СУЭКа") на перегоне Шабур - Цаган-Дабан в Бурятии, сообщили "Интерфаксу" в "СУЭКе".

"Случай страховой, (железнодорожные пути - ИФ) быстро восстановили, ведется разбор причин, работает комиссия", - сказал представитель компании.

По данным Сибирского управления по государственному железнодорожному надзору Ространснадзора, ЧП произошло 12 апреля на путях необщего пользования. Состав из 51 вагона и локомотива двигался со скоростью 43 км в час. При торможении произошел сход 17 груженых углем вагонов.

В результате схода было повреждено 425 метров пути, "часть вагонов повреждена до степени исключения из инвентаря", сообщило в понедельник надзорное ведомство.

Комиссия Ространснадзора проанализировала обстоятельства инцидента и пришла к выводу, что причинами схода стали "неудовлетворительное содержание рельсовой колеи и несоответствие скорости состоянию пути".

АО "СУЭК" - крупнейший российский производитель угля, основной акционер - Андрей Мельниченко.