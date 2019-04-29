|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
29.04.19 17:56
Семерых участников ИГИЛ задержали в Подмосковье
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны семь участников террористической организации, изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы, средства связи, электронные носители информации, а также экстремистская литература", - сообщили в понедельник "Интерфаксу" в ЦОС ФСБ.
Там отметили, что руководство террористической ячейкой осуществляли иностранные эмиссары.
Со своей стороны в пресс-службе Следственного комитета (СК) "Интерфаксу" сообщили, что в настоящее время по уголовному делу проводятся обыски и другие неотложные следственные действия, направленные на установление всех участников организации.
"По ходатайству следствия судом будет решен вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения", - сообщили в пресс-службе.
|
Interfax-Russia.ru – Зрители усомнились в итогах 6 сезона шоу "Голос. Дети". Первый канал проверит итоги голосования.
.
Interfax-Russia.ru – Суд перевел обвиняемого в мошенничестве основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгорсуд освободил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста. Он намерен вернуться к работе в театре.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket