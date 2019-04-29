Семерых участников ИГИЛ задержали в Подмосковье

29.04.19 17:56

© РИА Новости. Игорь Зарембо

29 апреля. Interfax-Russia.ru - ФСБ России сообщает о задержании в Подмосковье семерых участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГИЛ.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны семь участников террористической организации, изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы, средства связи, электронные носители информации, а также экстремистская литература", - сообщили в понедельник "Интерфаксу" в ЦОС ФСБ.

Там отметили, что руководство террористической ячейкой осуществляли иностранные эмиссары.

Со своей стороны в пресс-службе Следственного комитета (СК) "Интерфаксу" сообщили, что в настоящее время по уголовному делу проводятся обыски и другие неотложные следственные действия, направленные на установление всех участников организации.

"По ходатайству следствия судом будет решен вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения", - сообщили в пресс-службе.