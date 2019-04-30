Жители Камчатки ощутили двухбалльное землетрясение

30.04.19 05:58

© РИА Новости. Евгений Биятов

29 апреля. Interfax-Russia.ru - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,5, произошедшее в акватории Авачинского залива неподалеку от Петропавловска-Камчатского, сообщает Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

Сейсмическое событие произошло поздно вечером в понедельник по местному времени (сейчас на Камчатке уже наступило утро). Его очаг залегал на глубине 61 км. Эпицентр находился в 82 км восточнее Петропавловска-Камчатского.

"В отдельных районах краевого центра землетрясение ощущалось силой до двух баллов", - говорится в сообщении.

Спасатели осмотрели социально-значимые объекты и дома Петропавловска-Камчатского на предмет повреждений после землетрясения. Выяснилось, что здания выстояли. Жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.