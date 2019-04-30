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30.04.19 05:58
Жители Камчатки ощутили двухбалльное землетрясение
Сейсмическое событие произошло поздно вечером в понедельник по местному времени (сейчас на Камчатке уже наступило утро). Его очаг залегал на глубине 61 км. Эпицентр находился в 82 км восточнее Петропавловска-Камчатского.
"В отдельных районах краевого центра землетрясение ощущалось силой до двух баллов", - говорится в сообщении.
Спасатели осмотрели социально-значимые объекты и дома Петропавловска-Камчатского на предмет повреждений после землетрясения. Выяснилось, что здания выстояли. Жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.
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