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30.04.19 06:00

Более 80% всех лесных пожаров приходятся на Приамурье и Забайкалье

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев
30 апреля. Interfax-Russia.ru - Амурская область и Забайкальский край сравнялись по площади контролируемых лесных пожаров, которые за сутки увеличились более чем в три раза, следует из сводки федеральной авиалесоохраны.

За минувшие сутки ликвидировано 109 лесных пожаров на площади 2,6 тыс. га. На утро вторника продолжает гореть 61 природный участок на площади почти в 28,8 тыс. га.

Самая сложная обстановка в Амурской области и Забайкалье. В Приамурье семь пожаров распространились почти на 12,2 тыс. га, что в четыре раза больше, чем сутками ранее (3,1 тыс. га). В Забайкалье восемь природных очагов охватили около 11,9 тыс. га, это в три раза превышает площадь по данным на понедельник (3,6 тыс. га).

Активно горят леса и в Хабаровском крае, где на землях лесного фонда зафиксировано 17 пожаров на площади 2,5 тыс. га (было 239 га). В Бурятии пять природных возгораний (1,2 тыс. га), столько же в Приморском крае (554 га) и в Еврейской автономной области (42 га). Единичные возгорания в Псковской (61 га) и Иркутской (36 га) областях, в Алтайском крае (14 га), в Смоленской области (12 га).

Продолжает гореть заповедник Комсомольский в Хабаровском крае, огнем охвачено 100 га.

На тушении задействовано 2,8 тыс. человек, 655 единиц техники. На авиационном мониторинге и тушении - 28 воздушных судна.

В рамках межрегионального маневрирования в Забайкальском крае задействовано 20 парашютистов-десантников федеральной авиалесоохраны, в Амурской области задействован 31 парашютист-десантник.

Пожароопасный сезон открыт в 71 субъекте РФ, режим ЧС введен на всей территории Забайкальского края, в двух районах Амурской области. Особый противопожарный режим введен в 35 субъектах России.

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