Семьям погибших при крушении ЯК-18 у аэродрома Калинка выплатят по 1 млн руб

30.04.19 06:04

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

30 апреля. Interfax-Russia.ru - Власти Хабаровского края назначили выплаты в 1 млн руб. семьям погибших пилотов самолета ЯК-18, который разбился в районе аэродрома Калинка в Хабаровском районе 27 апреля, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Администрация Хабаровского района уже обратилась с просьбой оказать материальную помощь. Губернатор края поручил подготовить все необходимые документы и произвести перевод средств муниципалитету, после чего деньги будут перечислены родственникам погибших", - говорится в сообщении

Деньги будут выделены из резервного фонда. В связи с авиакатастрофой в Хабаровском районе введен режим ЧС муниципального характера.