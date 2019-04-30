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30.04.19 06:10
"Аврора" открыла бронирование билетов по трем субсидированным рейсам
"Предварительное бронирование авиабилетов экономического класса открыто на рейсы "Авроры" по трем направлениям, которые будут выполняться с 1 июня 2019 года", - говорится в сообщении.
Размер субсидированного тарифа в одну сторону составляет: Южно-Сахалинск - Благовещенск - 5 тыс. 640 рублей, Южно-Сахалинск - Петропавловск-Камчатский - 5 тыс. 640 рублей, Южно-Сахалинск - Комсомольск-на-Амуре - 3 тыс. 705 рублей. Такие же тарифы действуют на перелеты в обратном направлении.
Льготные авиабилеты вводятся в рамках проекта правительства Сахалинской области по субсидированию региональных авиаперевозок. Специальные тарифы действительны для граждан РФ и других стран.
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