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30.04.19 09:40

Два моряка умерли на судне "Василий Головнин" по пути из Антарктиды в ЮАР

© РИА Новости. Алексей Даничев
30 апреля. Interfax-Russia.ru - Два члена экипажа российского дизель-электрохода "Василий Головнин" (транспортная группа FESCO), следовавшего в порт Кейптаун (ЮАР), скончались по неустановленным пока причинам, сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель Федерации профсоюзов Приморского края.

По его словам, матрос 1988 года рождения и токарь 1972 года рождения умерли 25 апреля во время перехода судна из антарктической экспедиции в порт Кейптаун.

"Причина смерти пока не установлена. Представители профсоюзов Приморья работают в комиссии по расследованию происшествия", - пояснил собеседник агентства. На расследование отводится 15 дней, при необходимости срок может быть продлен, добавил он.

Собеседник агентства сообщил, что моряки почувствовали себя плохо, судовой врач оказывал медицинскую помощь, однако спасти людей не удалось. Они умерли с разницей в несколько часов.

"Точной информацией об обстоятельствах случившегося мы не располагаем, проводится расследование", - добавил он.

В пресс-службе FESCO агентству "Интерфакс - Дальний Восток" сообщили, что ситуацию на данный момент не комментируют.

"Мы ситуацию пока не комментируем. Проводится расследование, по результатам которого подготовим пресс-релиз", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что ледокольно-транспортное судно "Василий Головнин" задействовано в доставке грузов для индийских научно-исследовательских станций в Антарктиде. "Василий Головнин" в январе покинул порт Кейптауна (ЮАР) и направился в Антарктиду, сообщалось, что антарктический рейс продлится три месяца.

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