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30.04.19 06:30

Вербовщик террористов осужден в Якутии

© РИА Новости. Максим Богодвид
30 апреля. Interfax-Russia.ru - Дальневосточный окружной военный суд осудил гражданина Киргизии за поиск и вербовку лиц для участия в террористической деятельности, сообщает во вторник пресс-служба Управления ФСБ России по Якутии.

Вербовщик осужден по статье, предусмотренной ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма).

"Осенью 2018 года сотрудники УФСБ вместе с коллегами из Амурской области задержали модератора радикальной исламистской идеологии. Гражданин, находясь в Якутии, осуществлял поиск и вербовку лиц для участия в террористической деятельности в интересах международной террористической организации", - говорится в сообщении.

Отмечено, что для вербовки сторонник радикального ислама использовал социальные сети. Там он размещал материалы, оправдывающие и поддерживающие деятельность террористов, распространял призывы подражать им.

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