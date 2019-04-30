Власти Новосибирской области намерены обеспечить жильем всех обманутых дольщиков

30.04.19 08:16

© РИА Новости. Григорий Сысоев

30 апреля. Interfax-Russia.ru - Правительство Новосибирской области рассчитывает до конца 2020 года полностью решить проблему с обеспечением жильем обманутых дольщиков, сообщил министр строительства региона Иван Шмидт журналистам во вторник.

На данный момент в Новосибирской области признаны "проблемными" 57 строящихся домов, в реестр обманутых дольщиков входит 1449 человек.

"Мы считаем, что при продолжении истории масштабных инвестиционных проектов по обманутым дольщикам, этот реестр, по хорошему, мы сможем закрыть за следующий (2020 - ИФ) год", - сказал И.Шмидт.

"Задача стоит решить проблему за 2-3 года, но мы очень надеемся (сделать это раньше - ИФ)", - уточнил он агентству "Интерфакс-Сибирь".

Для решения проблемы правительство Новосибирской области несколько лет использует систему масштабных инвестиционных проектов - добросовестные застройщики берут на себя обязательства завершить чужие "проблемные" дома, а в обмен получают без торгов привлекательные участки земли для собственных строек. Иногда в качестве обязательства застройщик предоставляет муниципалитету часть квартир в собственных домах, построенных в рамках масштабного инвестиционного проекта.

Сейчас, по словам И.Шмидта, в работе находятся 11 проектов, которые к концу года должны принести региону до 200 квартир для обманутых дольщиков.