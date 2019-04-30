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30.04.19 08:18
Инвестпрограмма Алтайского края в 2018 году исполнена менее чем на 80%
"Краевая адресная инвестиционная программа в прошлом году исполнена менее, чем на 80% от плановой суммы, или на сумму 2,7 млрд руб.", - сказал губернатор.
Общая сумма, запланированная на реализацию КАИП в 2018 году, составляла 3,5 млрд руб.
"Есть над чем нам здесь работать. И раз уж решили реализовывать мероприятия, строить объекты, то значит должны достигать результата. Проблемы освоения есть, над результативностью всем вместе надо работать", - отметил В.Томенко.
По его словам, есть трудности "со всем комплексом работ, начиная с проектирования, изысканий и т.д.". Также возникают проблемы при согласовании проектной документации будущего объекта и при проведении самих торгов, что сказывается на времени сдачи зданий в эксплуатацию.
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