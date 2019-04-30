Инвестпрограмма Алтайского края в 2018 году исполнена менее чем на 80%

30.04.19 08:18

© РИА Новости. Михаил Мордасов

30 апреля. Interfax-Russia.ru - Глава Алтайского края Виктор Томенко на заседании коллегии краевого Минфина во вторник заявил о необходимости дальнейшего исполнения краевой адресной инвестиционной программы (КАИП), которая в 2018 году не выполнена более чем на 20%.

"Краевая адресная инвестиционная программа в прошлом году исполнена менее, чем на 80% от плановой суммы, или на сумму 2,7 млрд руб.", - сказал губернатор.

Общая сумма, запланированная на реализацию КАИП в 2018 году, составляла 3,5 млрд руб.

"Есть над чем нам здесь работать. И раз уж решили реализовывать мероприятия, строить объекты, то значит должны достигать результата. Проблемы освоения есть, над результативностью всем вместе надо работать", - отметил В.Томенко.

По его словам, есть трудности "со всем комплексом работ, начиная с проектирования, изысканий и т.д.". Также возникают проблемы при согласовании проектной документации будущего объекта и при проведении самих торгов, что сказывается на времени сдачи зданий в эксплуатацию.