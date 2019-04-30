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30.04.19 08:28
Число пострадавших в ДТП автобуса с грузовиком в Орловской области выросло до 27
"У мужчины ампутирована нога, он потерял много крови, его состояние очень тяжелое. Еще две женщины, пострадавшие в ДТП, отправлены на лечение в Орловскую областную больницу", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что из обратившихся к медикам 27 человек после оказания необходимой помощи 24 пострадавших были отпущены.
Ранее сообщалось, что ДТП с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля в Кромском районе на 423-й км автотрассы М-2 произошло в ночь на вторник. Автобус перевозил граждан Украины. Из осмотренных на месте аварии помощь понадобилась пятерым - троих госпитализировали, двоим помогли амбулаторно.
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